Президент ФРГ прибыл в Баку с официальным визитом

Глава ФРГ Штайнмайер прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан, передают азербайджанские СМИ.
Встреча высокопоставленногго лица прошла с соблюдением необходимого церемониала: в аэропорту в Баку выстроился почетный караул на фоне развевющихся флагов двух государств.
Главу ФРГ у трапа президентского борта встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.