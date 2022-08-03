Вестник Кавказа

Президент ФРГ прибыл в Баку с официальным визитом

Президент ФРГ прибыл в Баку с официальным визитом
© Фото: АзерТАдж
Глава ФРГ Штайнмайер прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан, передают азербайджанские СМИ. 

Встреча высокопоставленногго лица прошла с соблюдением необходимого церемониала: в аэропорту в Баку выстроился почетный караул на фоне развевющихся флагов двух государств. 

Главу ФРГ у трапа президентского борта встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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