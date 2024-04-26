Вестник Кавказа

Берлин извинился перед Баку за демарш Штайнмайера

Берлин извинился перед Баку за демарш Штайнмайера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация президента Германии извинилась за публикацию Франк-Вальтера Штайнмайера. Там отметили, что его слова не отражают официальную позицию Берлина.

Администрация германского президента принесла свои извинения Азербайджану из-за скандального заявления, которое на своей странице в соцсетях опубликовал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Письмо от имени главы администрации было направлено помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву. В нем Берлин выразил сожаления и принес извинения за недоразумение, которое вызвало негативную реакцию в Баку.

В документе говорится, что публикация президента Германии не отражает официальную позицию Берлина, который неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Помимо этого, там сказано, что предстоящий визит Штайнмайера в Азербайджан призвал укрепить партнерство двух государств и способствовать мирному процессу на Южном Кавказе.

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