Жесткие санкции против российских судов могут ввести США – СМИ

В США могут ужесточить антироссийские санкции. Новые ограничительные меры коснутся кораблей, занимающихся перевозкой нефти.

Соединенные Штаты задумались о введении агрессивных санкций в отношении судов, задействованных в перевозке российской нефти. Об этом рассказал источник издания Fox News.

Как отметила журналист Джэки Хейнрич, в США полагают, что действующие ограничения против РФ эффективны на 3 балла по 10-балльной шкале.

Она акцентировала внимание на том, что новые рестрикции могут запретить проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

Ранее сегодня стало известно, что Москва и Вашингтон занимаются подготовкой новой встречи, направленной на устранение раздражителей в отношениях и нормализации контактов.