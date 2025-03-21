Вестник Кавказа

Россия и США готовятся ко второй встрече

Россия и США готовятся ко второй встрече
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и США в ближайшее время проведут новую встречу по ликвидации раздражителей в отношениях. Первая такая встреча прошла в феврале.

Представители России и Соединенных Штатов занимаются подготовкой второй встречи, направленной на устранение раздражителей в отношениях и нормализации контактов. Об этом сообщил глава МИД РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что страны с одобрения своих лидеров работают над ликвидацией препятствий, которые серьезно мешают работе посольств в Москве и Вашингтоне.

"Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи"

– российский министр

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