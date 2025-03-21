Дмитриев и Уиткофф могут встретиться в США на этой неделе

В Вашингтоне до конца недели может состояться встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ Дмитриева со спецпредставителем президента США Уиткоффом.

На этой неделе с визитом в Вашингтон может отправиться глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В США он может встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, об этом сообщает со ссылкой на источники телеканал CNN.

По данным СМИ, спецпредставители российского и американского лидеров обсудят поиск путей урегулирования конфликта на Украине, также диалог будет направлен на укрепление двусторонних отношений.

Отметим, что Дмитриев в конце марта сообщил о старте переговоров РФ и США о проектах по редкоземельным металлам.

Предстоящий визит Дмитриева в Вашингтон может стать первым с 2022 года. Для того, чтобы поездка стала возможной, передает CNN, правительство США временно приостановило санкции в отношении главы РФПИ, чтобы оформить ему въездную визу.

Дмитриев не исключает, что для устойчивой безопасности миру нужно улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом он написал на своей странице в соцсети, комментируя известие о своей вероятной поездке в Штаты.

"Возможно.

Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?"

– Кирилл Дмитриев