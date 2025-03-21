Папуашвили ждет реакцию европейских послов на обстрел парламента Грузии из пиротехники

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили ждет реакции европейских послов на обстрел парламента пиротехникой на вчерашнем протесте.
В частности, он обратился к послам Чехии, Германии, Норвегии и представителям посольств Великобритании и Нидерландов, которые недавно посетили неправительственную организацию "Дом прав человека". Она, по данным прокуратуры, помогала протестующим уклоняться от штрафов.
"Вчера по дворцу парламента Грузии вновь открыли огонь с применением пиротехники. Я ожидаю, что эти посольства осудят нападение на здание парламента. Тем более, что нападение произошло на акции, организованной финансируемыми ими НПО"
- Шалва Папуашвили
Стоит отметить, что использование пиротехники на протестах в Грузии стало незаконным с конца прошлого года.
Напомним, что накануне в Тбилиси прошел достаточно масштабный протест, собравший несколько тысяч человек. На нем также выступила экс-президент Саломе Зурабишвили и призвала к не прекращать борьбу с правительством "Грузинской мечты", которое считает нелегитимным.