Папуашвили ждет реакцию европейских послов на обстрел парламента Грузии из пиротехники

Накануне в Тбилиси состоялся очередной протест оппозиции. В ходе его митингующие снова обстреляли парламент Грузии из пиротехники. Теперь глава законодательного органа ждет реакцию на это от послов европейских государств.

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили ждет реакции европейских послов на обстрел парламента пиротехникой на вчерашнем протесте.

В частности, он обратился к послам Чехии, Германии, Норвегии и представителям посольств Великобритании и Нидерландов, которые недавно посетили неправительственную организацию "Дом прав человека". Она, по данным прокуратуры, помогала протестующим уклоняться от штрафов.

"Вчера по дворцу парламента Грузии вновь открыли огонь с применением пиротехники. Я ожидаю, что эти посольства осудят нападение на здание парламента. Тем более, что нападение произошло на акции, организованной финансируемыми ими НПО"

- Шалва Папуашвили

Стоит отметить, что использование пиротехники на протестах в Грузии стало незаконным с конца прошлого года.

Напомним, что накануне в Тбилиси прошел достаточно масштабный протест, собравший несколько тысяч человек. На нем также выступила экс-президент Саломе Зурабишвили и призвала к не прекращать борьбу с правительством "Грузинской мечты", которое считает нелегитимным.