Несколько тысяч человек собрались на митинг в Тбилиси

Очередная акция протеста проходит в эти минуты в Тбилиси у здания парламента. Они проводятся в столице Грузии не прекращаясь с конца ноября прошлого года, однако сегодняшний митинг оказался более многолюдным, чем обычно.

Новая демонстрация проходит в понедельник вечером в Тбилиси, сообщают СМИ.

К ставшему традиционным месту проведения протестов у здания парламента Грузии пришли, по данным ТАСС, несколько тысяч человек.

В ходе митинга со сцены выступила бывший президент Саломе Зурабишвили, которая продолжает считать себя президентом и в целом единственно легитимной властью в стране.

Политик снова заявила о необходимости провести в стране новые выборы в парламент. Собравшихся она призвала не останавливаться и не прекращать борьбу с действующими властями.

Стоит отметить, что проспект Руставели, где находится здание парламента, перекрыт. Пока ситуация на месте событий спокойная.