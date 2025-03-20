Вестник Кавказа

Грузия достигла небывалого уровня независимости – "Мечта"

Грузия достигла небывалого уровня независимости – "Мечта"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Государство Грузия вышло на исторический уровень независимости, заявили в руководстве правящей партии "Грузинская мечта", добавив, что Тбилиси теперь категорически отвергает любое влияние извне.

Беспрецедентного уровня независимости удалось достичь Грузии на сегодняшний день, такую оценку дал исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Мы гордимся тем, что решительно отвергли навязанные извне указания, и считаем, что это единственно правильный путь спасения нашей страны, культуры, идентичности, демографии, родины, языка и веры"

– Мдинарадзе

Исполнительный секретарь "Мечты" заверил, что руководство Грузии может гарантировать каждому гражданину страны, каких бы взглядов он ни придерживался, что действующая власть будет поддерживать суверенитет Грузии, несмотря на возможное давление, беспочвенную критику либо попытки покарать Тбилиси за непослушание.

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