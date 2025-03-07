Вестник Кавказа

Кобахидзе отметил укрепление независимости Грузии

Кобахидзе отметил укрепление независимости Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии заявил, что стране удалось укрепить независимость. Он призвал вспомнить и почтить память тех, кто пожертвовал жизнью ради суверенитета.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что сегодня Грузия суверенна, как никогда. Он отметил, что стране удалось не только сохранить независимость, но и больше укрепить ее.

Глава правительства страны подчеркнул, что независимость – это то, о чем Грузия должна особенно заботиться в будущем, поскольку ее необходимо постоянно беречь.

Кобахидзе призвал вспомнить и почтить память тех, кто пожертвовал жизнью ради идеи независимости Грузии. Он пожелал дальнейшего укрепления и объединения страны.

Данное заявление премьер сделал на заседании правительства по случаю Референдума о восстановлении независимости Грузии, который состоялся 31 марта 1991 года.

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