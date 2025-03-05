Вестник Кавказа

Кобахидзе назвал главную задачу Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Основная задача, к выполнению которой стремится сейчас Грузия, – это победа над дипстейтом, или "глубинным государством", сообщил грузинский премьер: без этого мир в регионе будет невозможен.

Главная задача властей Грузии, которая имеет принципиальное значение, – это победа над так называемым Deep State, или глубинным государством, такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что аналогичную цель преследует и президент США Дональд Трамп: Вашингтон занимается ослаблением дипстейта.

"Именно в той степени, в которой администрации президента Трампа удастся ослабить т.н. глубинное государство, в нашем регионе быстрее установится мир"

– глава правительства Грузии

Ираклий Кобахидзе также рассказал о роли, которую играет Европа: по его словам, представители "дипстейта", в первую очередь в Европе, не скрываясь действуют против того, чтобы в регионе воцарился мир.

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