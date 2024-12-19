Санкции против Грузии стали приоритетом политики ЕС - "Сила народа"

Европейские страны вводят новые санкции против Грузии, при этом не уделяя внимания действительным проблемам в мире. Антигрузинские санкции почему-то оказались в приоритете у европейских стран, отметили в "Силе народа".

Евросоюз ведет неопределенную внешнюю политику - игнорируется реальное насилие в регионах мира и по неслыханным поводам вводятся санкции против Грузии, заявила секретарь по международным связям партии "Сила народа" Эка Сепашвили.

Грузинский депутат заметила, что в Европе не осуждают происходящее в Сирии, а концентрируют внимание на Грузии.

"Более того, когда в мире устанавливается новый порядок, они почему-то находят время и вводят санкции против депутатов парламента Грузии, причем по неслыханным причинам"

– Сепашвили

Ранее в "Грузинской мечте" назвали санкции прибалтийских стран абсурдными и отметили, что Грузия по-прежнему открыта для здоровых контактов с европейскими партнерами.