"Грузинская мечта" посмеялась над санкциями Прибалтики

Прибалтийские санкции против разного числа грузинских чиновников абсурдны и неадекватны, констатировал представитель "Грузинской мечты" Паата Салия. Он выразил уверенность в том, что с изменением политической конъюнктуры в Евросоюзе эти ограничения будут аннулированы так же легко, как и объявлены.

Член парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта" Паата Салия иронически отреагировал на прибалтийские санкции против грузинских государственных деятелей, подчеркнув, что серьезно относиться к устроенному Латвией, Литвой и Эстонией абсурду не приходится.

Напомним, что страны Прибалтики вывесили три разных списка грузинских чиновников, которым запрещено пересечение их границ. Латвия ограничилась 16 именами, Эстония не хочет видеть на своей земле 55 управленцев из Грузии, а Литва – целых 74. Как и предыдущие санкции, эти мотивированы "нарушениями человеческих прав", под чем на Западе понимают нежелание законно избранной власти передать правление в Грузии радикальной оппозиции.

"В последнее время мы находимся в таком немыслимом абсурде, что указывает на то, что, особенно в странах Балтии, их государственные представители живут в какой-то параллельной реальности"

– Паата Салия

Депутат пояснил, что власти Прибалтики утратили чувство адекватности и здравого смысла, в связи с чем и принимаются подобные антигрузинские меры. Тем не менее, Грузия не отказывается от здоровых контактов с западными партнерами и надеется, что визовые ограничения против ее чиновников будут аннулированы.