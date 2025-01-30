В "Грузинской мечте" рассказали о последствиях санкций против России

Если бы Грузия пошла на поводу у Запада и ввела собственные санкции против России, то в ответ она сама бы оказалась под серьезными ограничениями, что могло бы значительно подорвать ее экономику, и не только, заявил депутат от "Грузинской мечты".

Введение санкций против России, если бы Грузия пошла на этот шаг, обернулось бы рестрикциями против нее самой, которые негативно отразились бы прежде всего на жителях страны, такое заявление сделал депутат "Грузинской мечты" Николоз Самхарадзе.

"Введение экономических санкций – это политический акт, за которым обязательно последовал бы ответ со стороны России и который создал бы очень большую проблему не только экономике, но и безопасности Грузии"

– парламентарий

Ранее отказ Грузии вводить санкции против России три года назад прокомментировал премьер Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что именно принятые тогда грузинскими властями решения позволили стране избежать судьбы второго фронта. Соответственно, указал глава правительства, отказ Грузии от введения санкций представляет собой важный исторический шаг. Если бы он не был сделан, то экономика Грузии оказалась бы разрушена.