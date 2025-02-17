Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись от санкций против России. Он добавил, что это решение было принципиальным.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что отказ Тбилиси от присоединения к антироссийским ограничениям в 2022 году является историческим решением.

Он отметил, что действия властей сыграли решающую роль в том, что Грузия не стала вторым фронтом. Кобахидзе напомнил о попытке вовлечь страну в конфликт на Украине.

Глава правительства подчеркнул, что данное решение было принципиальным, поскольку в случае присоединения Грузия могла столкнуться с экономическим разрушением.