Вестник Кавказа

Кобахидзе назвал отказ Грузии от антироссийских санкций историческим решением

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись от санкций против России. Он добавил, что это решение было принципиальным.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что отказ Тбилиси от присоединения к антироссийским ограничениям в 2022 году является историческим решением.

Он отметил, что действия властей сыграли решающую роль в том, что Грузия не стала вторым фронтом. Кобахидзе напомнил о попытке вовлечь страну в конфликт на Украине.

Глава правительства подчеркнул, что данное решение было принципиальным, поскольку в случае присоединения Грузия могла столкнуться с экономическим разрушением.

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