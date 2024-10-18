Вестник Кавказа

Грузия может присоединиться к формату "3+3"

Грузия может присоединиться к формату "3+3"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси не стали исключать возможного присоединения Грузии к формату "3+3", однако уточнили, что это станет возможным в определенных обстоятельствах.

Формат "3+3" может в итоге собрать наконец всех участников, в том числе и Грузию, – возможность того, что в будущем к работе на этой площадке может присоединиться Тбилиси, не стал исключать первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.

"В будущей перспективе, может быть, что-то возникнет, однако на данном этапе ничего такого не предвидится, чтобы наше участие в этом формате было оправданным политически или экономически"

– политик

Поэтому Вольский призвал подождать соответствующих процессов.

Первый вице-председатель парламента высоко оценил позицию, которую заняла сейчас Грузия. Он констатировал, что Грузия не обладает ресурсами, чтобы оказывать влияние на мировые процессы. В то же время он подчеркнул, что страна выбрала верную политику – это доказывается хотя бы тем, что стабильность в стране сохраняется.

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