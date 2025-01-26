Вестник Кавказа

Азербайджан поощряет участие Грузии в формате 3+3

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана поддерживают участие Грузии в рамках платформы 3+3. Ранее Тбилиси отказался приехать в Стамбул на встречу, прошедшую осенью 2024 года.

Участие Грузии в мероприятиях региональной платформы 3+3 поощряется на всех уровнях, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

О времени и месте проведения будущей встречи еще неизвестно, ответил представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства на запрос издания Report.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что Тбилиси всегда ждут на встречах формата 3+3, место для них еще доступно.

Напомним, что последняя встреча в формате 3+3 прошла 18 октября минувшего года в Стамбуле по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. На ней обсуждались региональные проблемы. Тогда Грузия отказалась приехать и отметила, что не проводит сотрудничество в этом формате.

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