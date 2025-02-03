Россия готова восстановить отношения с Грузией – МИД РФ

Замглавы российского МИД Михаил Галузин оценил возможность восстановления дипломатических отношений РФ и Грузии. Он надеется, что при планомерном и прагматичном развитии сотрудничества они будут нормализованы на одном из этапов. Москва готова работать в этом направлении в равной степени с Тбилиси.

Россия готова развивать отношения с Грузией, с которой имеет общие культурные традиции, историю, веру, и родственные связи, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос журналистов о текущей политике Москвы в отношении официального Тбилиси.

"Видя такую прагматичную линию правительства партии «Грузинская мечта», предпринимали и предпринимаем шаги по развитию российско-грузинского сотрудничества, прежде всего в интересах народов наших стран"

- Михаил Галузин

Он напомнил, что в рамках сотрудничества двух стран Россия возобновила авиасообщение с грузинскими городами и восстановила безвизовый режим по определенным целям для граждан Грузии. Михаил Галузин отметил, что Москва остается ключевым экономическим партнером страны и готова продолжать развивать прагматичное и взаимовыгодное партнерство с Тбилиси.

Замглавы МИД РФ также выразил надежду в интервью "Известиям", что такое развитие сотрудничества двух стран в будущем приведет к полной нормализации и к восстановлению дипломатических отношений.

"Здесь мы готовы идти столь далеко, сколь далеко готова идти грузинская сторона, и каких-то ограничений для нас здесь нет"

- Михаил Галузин