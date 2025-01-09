Вестник Кавказа

Тбилиси продолжит прагматичную политику в отношении Москвы

Тбилиси продолжит прагматичную политику в отношении Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии намерены и дальше руководствоваться принципом прагматизма при взаимодействии с Россией, заявил Ираклий Кобахидзе. Он также прокомментировал позицию Тбилиси по отношению к Брюсселю и Вашингтону.

Политика Грузии относительно России останется прагматичной, заверил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Это является основой нашей политики в отношении России. Мы поддерживаем торгово-экономические отношения с РФ"

– глава правительства Грузии

Политик также напомнил, почему Тбилиси отказался вводить санкции против России. Кобахидзе подчеркнул, что, принимая его, руководство страны исходило прежде всего из ее национальных интересов, а также из понимания того, что введение антироссийских рестрикций обернулось бы существенными проблемами для грузинской экономики.

Кроме того, Кобахидзе рассказал о точке зрения Грузии относительно взаимодействия с Западом. Он выразил уверенность, что страна может войти в ЕС, не поступаясь при этом своими интересами. Премьер также заявил о готовности к возобновлению стратегического партнерства с США: оно было приостановлено бывшей администрацией США, однако новые власти Америки, судя по их высказываниям, близки Тбилиси, и это внушает надежду.

В целом, подчеркнул глава кабмина, Грузия стремится вернуть себе свою историческую роль – служить связующим звеном между Европой и Азией, Востоком и Западом. Поэтому Тбилиси намерен укреплять партнерские отношения с Европой и Америкой, со странами региона, Центральной Азии и Китаем.

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