Кобахидзе призвал ЕС проявить справедливость к Грузии

Евросоюзу лучше избегать несправедливости по отношению к Грузии и обращать побольше внимания на свои собственные проблемы, так как ЕС переживает сейчас серьезный кризис, рассказал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Справедливость к Грузии – вот то, чего Тбилиси ожидает от Брюсселя, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

"Я призываю всех быть справедливыми к нашей стране, Грузии, грузинскому народу, а, следовательно, и к правительству Грузии"

– глава правительства Грузии

В то же время, по его словам, еврочиновникам имеет смысл уделять больше внимания своим собственным сложностям, ведь ЕС переживает сейчас ряд проблем, как экономических, так и политических – более того, Кобахидзе убежден, что ЕС накрыл масштабный политический кризис.

Премьер Грузии выразил уверенность и в том, что ЕС идет в неверном направлении, что и привело к ряду проблем. В целом, полагает Кобахидзе, ситуация в Евросоюзе, по всей видимости, будет развиваться в негативном ключе.