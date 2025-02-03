Вестник Кавказа

Глава парламента Грузии призвал противников закона об иноагентах извиниться

Глава парламента Грузии призвал противников закона об иноагентах извиниться
© Фото: соцсети Шалвы Папуашвили
Иностранные противники закона об иноагентах в Грузии должны извиниться, заявил Шалва Папуашвили на фоне слов Дональда Трампа о коррупции в USAID, спонсировавшей грузинские НПО во время выборов.

Иностранцам, кто выступал против закона об иноагентах в Грузии, пришло время извиниться, заявил глава парламента республики Шалва Папушавили на фоне слов нового президента США Дональда Трампа по поводу USAID.

"Пришло время, чтобы иностранцы, которые выступали против закона "об иноагентах", извинились перед грузинским правительством и народом"

- Шалва Папуашвили

Ранее Дональд Трамп заявил, что USAID в США необходимо закрыть из-за беспрецедентного уровня коррупции. На днях об этом также высказался глава ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск

Также администрация США подтвердило, что USAID направило в Грузии около $42 млн на парламентские выборы 2024 года с целью устроить в стране беспорядки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
920 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Редкоземельные металлы: что это такое, кто их добывает, где используют и зачем они Трампу?

Редкоземельные металлы: что это такое, кто их добывает, где используют и зачем они Трампу?

Выселение палестинцев из Газы: миф или реальность?

Выселение палестинцев из Газы: миф или реальность?

Верховный лидер Ирана отказался вести переговоры с США

Верховный лидер Ирана отказался вести переговоры с США

Иран пригрозил США ответными действиями

Иран пригрозил США ответными действиями

Пашинян встретился с правой рукой Трампа

Пашинян встретился с правой рукой Трампа

Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России – Кит Келлог

Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России – Кит Келлог

Что такое Совет ООН по правам человека и зачем он нужен?

Что такое Совет ООН по правам человека и зачем он нужен?

Пашинян встретился с представителями фонда Heritage в США

Пашинян встретился с представителями фонда Heritage в США

Отношения Армении и США при Дональде Трампе: эволюция, лобби и перспективы

Отношения Армении и США при Дональде Трампе: эволюция, лобби и перспективы

Трамп предложил Израилю передать Газу США

Трамп предложил Израилю передать Газу США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы