Глава парламента Грузии призвал противников закона об иноагентах извиниться

Иностранные противники закона об иноагентах в Грузии должны извиниться, заявил Шалва Папуашвили на фоне слов Дональда Трампа о коррупции в USAID, спонсировавшей грузинские НПО во время выборов.

Иностранцам, кто выступал против закона об иноагентах в Грузии, пришло время извиниться, заявил глава парламента республики Шалва Папушавили на фоне слов нового президента США Дональда Трампа по поводу USAID.

"Пришло время, чтобы иностранцы, которые выступали против закона "об иноагентах", извинились перед грузинским правительством и народом"

- Шалва Папуашвили

Ранее Дональд Трамп заявил, что USAID в США необходимо закрыть из-за беспрецедентного уровня коррупции. На днях об этом также высказался глава ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск

Также администрация США подтвердило, что USAID направило в Грузии около $42 млн на парламентские выборы 2024 года с целью устроить в стране беспорядки.