На беспорядки в Грузии после парламентских выборов в 2024 году агентство USAID потратило около $42 млн. Подтверждение администрации США передали в правящей "Грузинской мечте".

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило почти $42 млн на выборы в Грузии в 2024 году. По подтверждению американской администрации, сумма была направлена на организацию беспорядков в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.

"Мы увидели, что, согласно обнародованной информации, только в связи с предвыборным периодом USAID выделило почти 42 миллиона долларов. Администрация США подтверждает, что это было сделано с целью беспорядков и создания определенного протестного фона"

- Гиви Миканадзе

Он передал, что с самого начала "Грузинская мечта" старалась донести эту информацию до общественности. Сейчас администрация США сама рассказала о донорских вливаниях в беспорядки. Со слов Микинадзе, именно по этой причине руководство Грузии решило принять закон об иноагентах, ставший предметом разлада между Тбилиси и Западом.

Напомним, что глава ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск объявил о страте ликвидации USAID в США и отметил невозможность его возрождения в будущем. Сегодня стало известно, что сотрудников организации намерены отправить в неоплачиваемый отпуск.