Вестник Кавказа

В Грузии напомнили о вреде USAID на фоне заявлений Илона Маска

В Грузии напомнили о вреде USAID на фоне заявлений Илона Маска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава парламента Грузии напомнил об ошибках USAID, допущенных в период парламентских выборов в стране в 2020 и 2024 годах. Это произошло на фоне заявления Илона Маска о ликвидации организации.

Агентство США по международному развитию (USAID) должно было укрепить дружбу между Тбилиси и Вашингтоном, а вместо этого допустило ряд ошибок, которые не были исправлены до сих пор, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США, USAID допустило несколько досадных ошибок, которые до сих пор не исправлены должным образом. Я призвал Конгресс США расследовать эти предположительно целенаправленно допущенные ошибки, однако безрезультатно"

- Шалва Папуашвили

На фоне этого он напомнил о скандале, случившимся после выборов 2020 года в Грузии по вине USAID. Тогда НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), финансируемая USAID, опубликовала ложные данные об общественном мнении, согласно которым выборы в Грузии были сфальсифицированы. Позже организация признала обман.

Сейчас ISFED продолжает работать в Грузии и снова говорит о фальсификации парламентских выборов, но уже 2024 года. Как отметил Папуашвили, в этот раз они отказываются публиковать результаты опросов, так как знают об их лживой основе. Глава парламента Грузии считает, что это также происходит под давлением USAID.

Напомним, что сегодня глава ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск объявил о начале ликвидации USAID в США. С его слов, организация не подлежит восстановлению.

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