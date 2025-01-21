Грузия одобрила решение Трампа о приостановке финансирования

Решение нового президента США Дональда Трампа о временном прекращении финансовой поддержки других стран приветствуется в Грузии, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Мы не раз говорили в течение последнего времени, особенно после того, как инициировали закон "О прозрачности иностранного влияния", что определенные средства, поступающие в том числе, и из США расходовались не только нецелесообразно, а в определенных случаях шла речь о финансировании революционных процессов"
- Ираклий Кобахидзе
Он передал, что часть американской помощи шла на деятельность организаций, подрывающих работу грузинского Кабмина.
Грузинский премьер также напомнил, что в течение трех лет в стране было предпринято несколько провальных попыток совершения госпереворота, где заметную роль играло зарубежное финансирование, в том числе и из Штатов.