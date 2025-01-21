Вестник Кавказа

Грузия одобрила решение Трампа о приостановке финансирования

Старые 100-долларовые банкноты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп приостановил финансирование иных стран, включая Грузию. Руководство республики одобряют это решение, так как полученные средства часто шли на работу антиправительственных организаций.

Решение нового президента США Дональда Трампа о временном прекращении финансовой поддержки других стран приветствуется в Грузии, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Мы не раз говорили в течение последнего времени, особенно после того, как инициировали закон "О прозрачности иностранного влияния", что определенные средства, поступающие в том числе, и из США расходовались не только нецелесообразно, а в определенных случаях шла речь о финансировании революционных процессов"

- Ираклий Кобахидзе

Он передал, что часть американской помощи шла на деятельность организаций, подрывающих работу грузинского Кабмина.

Грузинский премьер также напомнил, что в течение трех лет в стране было предпринято несколько провальных попыток совершения госпереворота, где заметную роль играло зарубежное финансирование, в том числе и из Штатов.

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