Протестующие против "Мечты" снова пришли к парламенту Грузии

В центре Тбилиси на проспекте Руставели сегодня снова проходит митинг, участники которого недовольны политикой, реализуемой выигравшей парламентские выборы партией "Грузинская мечта".

Акции протеста так и не прекращаются в Грузии: очередная демонстрация собралась сегодня в Тбилиси.

В общей сложности на митинг собрались более тысячи человек. Они перекрыли проспект Руставели, движение транспорта по нему не осуществляется. Еще часть демонстрантов остаются в пешеходной зоне.

Событие протекает мирно. На месте митинга находятся и несколько грузинских оппозиционеров, пишет ТАСС.

Напомним, волна протестов прокатилась по всей Грузии после того, как 28 ноября премьер Ираклий Кобахидзе сообщил о приостановке процесса евроинтеграции Грузии. С тех пор митинги проводятся в Тбилиси каждый день без перерывов.

Напомним, ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая считает себя единственной законной властью в стране, несмотря на то, что инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили состоялась в конце декабря, заявила, что намерена оставаться в Грузии. По ее словам, она планирует представлять страну на международной арене, так как выигравшую выборы в парламент "Грузинскую мечту", ее правительство и президента не признают ни в США, ни в Европе.