Правящая партия "Грузинская мечта" высоко оценила программное заявление нового главы Госдепа в администрации Дональда Трампа Марка Рубио, посвященное важности суверенитета каждой страны.

Лидер "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе дал высокую оценку позиции нового американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил о большом значении для каждой страны отстаивания ее собственных национальных интересов.

"Радует, что о суверенитете говорят представители той страны, во главе которой еще несколько дней назад стоял правитель-вредитель"

– Мдинарадзе

Во вредительстве грузинский политик уличил экс-президента Джо Байдена.

Глава "Мечты" напомнил, что слова и поступки предыдущей администрации США привели к настолько сильному увеличению роли "Глубинного государства" в Грузии, а давление на Тбилиси было настолько жестким, что нынешнее заявление Рубио тогда было невозможно даже вообразить.

Напомним, ранее "Мечта" неоднократно заявляла, что грузинско-американские отношения могут быть перезагружены во время президентства Трампа.