Вестник Кавказа

Слова нового госсекретаря о суверенитете высоко оценили в Грузии

Слова нового госсекретаря о суверенитете высоко оценили в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящая партия "Грузинская мечта" высоко оценила программное заявление нового главы Госдепа в администрации Дональда Трампа Марка Рубио, посвященное важности суверенитета каждой страны.

Лидер "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе дал высокую оценку позиции нового американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил о большом значении для каждой страны отстаивания ее собственных национальных интересов.

"Радует, что о суверенитете говорят представители той страны, во главе которой еще несколько дней назад стоял правитель-вредитель"

– Мдинарадзе

Во вредительстве грузинский политик уличил экс-президента Джо Байдена.

Глава "Мечты" напомнил, что слова и поступки предыдущей администрации США привели к настолько сильному увеличению роли "Глубинного государства" в Грузии, а давление на Тбилиси было настолько жестким, что нынешнее заявление Рубио тогда было невозможно даже вообразить.

Напомним, ранее "Мечта" неоднократно заявляла, что грузинско-американские отношения могут быть перезагружены во время президентства Трампа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
525 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Я люблю русских – Трамп

Я люблю русских – Трамп

Все встречи Трампа и Путина до 2025 года: когда и где проходили?

Все встречи Трампа и Путина до 2025 года: когда и где проходили?

Ильхам Алиев обвинил Джо Байдена в кризисе в отношениях Азербайджана и США

Ильхам Алиев обвинил Джо Байдена в кризисе в отношениях Азербайджана и США

Россия начала готовиться к встрече Путина с Трампом

Россия начала готовиться к встрече Путина с Трампом

Трамп готов ко встрече с Путиным в любое время

Трамп готов ко встрече с Путиным в любое время

Кто такой Марко Рубио – новый госсекретарь США?

Кто такой Марко Рубио – новый госсекретарь США?

Зурабишвили не намерена покидать Грузию

Зурабишвили не намерена покидать Грузию

Иран намерен разговаривать с Трампом

Иран намерен разговаривать с Трампом

Москва готова к диалогу с Вашингтоном

Москва готова к диалогу с Вашингтоном

&quot;Золотой век&quot; Трампа: что изменится во внешней политике США?

"Золотой век" Трампа: что изменится во внешней политике США?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы