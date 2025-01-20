Вестник Кавказа

Кто такой Марко Рубио – новый госсекретарь США?

Павел Мартынов
Кто такой Марко Рубио – новый госсекретарь США?
© Фото: Max Goldberg from USA/Creative Commons Attribution 2.0
Вчера американские сенаторы единогласно утвердили в должности госсекретаря США республиканца Марко Рубио, кандидатуру которого на гост главы внешнеполитического ведомства предложил Дональд Трамп. Расскажем, кто такой Марко Рубио и какую позицию он занимает по отношению к России, Ирану и странам Южного Кавказа.

Личная жизнь Марко Рубио

Марко Рубио родился в Майами в 1971 году, в семье кубинских иммигрантов; школьником с азартом играл в футбол, в университете получил специальность юриста и вскоре вступил в политическую борьбу - сначала в родном штате Флорида, а затем на государственном уровне.

В 27 лет Марко женился на девушке, в которую был влюблен еще со школьной скамьи. В 1980-х они вместе отстаивали честь школы на футбольном поле – он с мячом, она с пипидастрами. Сейчас у бывших футболиста и чирлидерши четверо детей: два мальчика и две девочки.

Также у Марко есть старшая сестра Барбара, мужа которой обвинили в наркоторговле, но на карьере самого Рубио это не сказалось.

© Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Марко Рубио политик

Будучи сенатором при Обаме, Рубио критиковал его за сделку с Ираном и попытки сближения с Кубой. В ходе первого срока Трампа выступал за ужесточение санкций против Каракаса и в поддержку госпереворота в Венесуэле. В конце 2018 года возмущался решением Трампа вывести американские войска из Сирии, предрекая, что у курдов начнутся проблемы с турецкими войсками, а Иран активизируется в САР, что негативно скажется на безопасности Израиля.

Перед утверждением на пост госсекретаря Рубио объявил, что США призваны вновь создать свободный мир из хаоса, пообещал отстаивать национальные интересы и использовать мирные методы урегулирования споров с другими странами, но «с позиции силы». При этом Рубио призвал союзников по НАТО начать уже наконец вносить более весомый вклад в коллективную оборону. Главной угрозой новый госсекретарь назвал Китай.

© Фото: Michael Vadon/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Рубио и Россия

В марте 2014 года в ходе «крымской весны» Рубио выступил с требованием введения санкций против России. Летом 2022 года внес в Конгресс законопроект о санкциях против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. Сейчас необходимым условием урегулирования конфликта на Украине он назвал прямой контакт с обеими сторонами, которым придется пойти на уступки для достижения мира, а также намекнул на обсуждение вопроса отмены санкций.

© Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Рубио и Южный Кавказ

Лидеры «Грузинской мечты» поздравили Трампа и Рубио с новыми должностями, но на инаугурации Трампа побывала лишь бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая на фоне политических противоречий в стране считает себя действующим президентом. На церемонию Зурабишвили пригласил конгрессмен Джо Уилсон, который представил ее Рубио. На этом общение госсекретаря США и экс-президента Грузии закончилось, однако позже Зурабишвили написала в соцсетях пост о том, что рассчитывает на активность нового американского руководства в деле противостояния российским и китайским интересам.

Через соцсети Руибо поздравил и его армянский коллега Арарат Мирзоян, написавший, что стратегическое партнерство Еревана и Вашингтона основано «на общих ценностях и общих интересах», и в Армении надеются на укрепление сотрудничества «во имя безопасности, демократии и процветания наших двух стран».

Надежды Мирозояна на госсекретаря в целом не безосновательны. В бытность сенатором Марко Рубио выступал соавтором нескольких проармянских резолюций Конгресса. Однако сегодня стало очевидно, что финансовая помощь Еревану - не в интересах американских налогоплательщиков, особенно на фоне предполагаемого снижения интереса США к региону. Несмотря на активную работу армянского лобби в США, сам Рубио не был замечен в финансовых отношениях с диаспорой. Кроме того, ярко выраженная антииранская позиция нового госсекретаря США вряд ли позволит уличить его в излишних симпатиях к Еревану, который связывают с Тегераном, как заявляют обе стороны, «высокий уровень взаимодействия» и «уважение приоритетов внешней политики».

Не исключено, что Южному Кавказу стоит ожидать от Трампа и Рубио меньшей активности в Армении, признания роли Азербайджана в региональных вопросах, а также более лояльного отношения к новому правительству Грузии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
755 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зурабишвили не намерена покидать Грузию

Зурабишвили не намерена покидать Грузию

Иран намерен разговаривать с Трампом

Иран намерен разговаривать с Трампом

Москва готова к диалогу с Вашингтоном

Москва готова к диалогу с Вашингтоном

&quot;Золотой век&quot; Трампа: что изменится во внешней политике США?

"Золотой век" Трампа: что изменится во внешней политике США?

Грузия поддержала семейные ценности Дональда Трампа

Грузия поддержала семейные ценности Дональда Трампа

Ильхам Алиев поздравил нового президента США Дональда Трампа

Ильхам Алиев поздравил нового президента США Дональда Трампа

Трамп официально президент США: главное об инаугурации

Трамп официально президент США: главное об инаугурации

Лидеры Грузии поздравили Трампа

Лидеры Грузии поздравили Трампа

В первый день президентства Трамп отменил 78 решений Байдена

В первый день президентства Трамп отменил 78 решений Байдена

Зачем Мирзоян летал в Вашингтон, а Пезешкиан в Москву?

Зачем Мирзоян летал в Вашингтон, а Пезешкиан в Москву?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы