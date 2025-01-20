Кто такой Марко Рубио – новый госсекретарь США?

Вчера американские сенаторы единогласно утвердили в должности госсекретаря США республиканца Марко Рубио, кандидатуру которого на гост главы внешнеполитического ведомства предложил Дональд Трамп. Расскажем, кто такой Марко Рубио и какую позицию он занимает по отношению к России, Ирану и странам Южного Кавказа.

Личная жизнь Марко Рубио

Марко Рубио родился в Майами в 1971 году, в семье кубинских иммигрантов; школьником с азартом играл в футбол, в университете получил специальность юриста и вскоре вступил в политическую борьбу - сначала в родном штате Флорида, а затем на государственном уровне.

В 27 лет Марко женился на девушке, в которую был влюблен еще со школьной скамьи. В 1980-х они вместе отстаивали честь школы на футбольном поле – он с мячом, она с пипидастрами. Сейчас у бывших футболиста и чирлидерши четверо детей: два мальчика и две девочки.

Также у Марко есть старшая сестра Барбара, мужа которой обвинили в наркоторговле, но на карьере самого Рубио это не сказалось.

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Марко Рубио политик

Будучи сенатором при Обаме, Рубио критиковал его за сделку с Ираном и попытки сближения с Кубой. В ходе первого срока Трампа выступал за ужесточение санкций против Каракаса и в поддержку госпереворота в Венесуэле. В конце 2018 года возмущался решением Трампа вывести американские войска из Сирии, предрекая, что у курдов начнутся проблемы с турецкими войсками, а Иран активизируется в САР, что негативно скажется на безопасности Израиля.

Перед утверждением на пост госсекретаря Рубио объявил, что США призваны вновь создать свободный мир из хаоса, пообещал отстаивать национальные интересы и использовать мирные методы урегулирования споров с другими странами, но «с позиции силы». При этом Рубио призвал союзников по НАТО начать уже наконец вносить более весомый вклад в коллективную оборону. Главной угрозой новый госсекретарь назвал Китай.

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Рубио и Россия

В марте 2014 года в ходе «крымской весны» Рубио выступил с требованием введения санкций против России. Летом 2022 года внес в Конгресс законопроект о санкциях против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. Сейчас необходимым условием урегулирования конфликта на Украине он назвал прямой контакт с обеими сторонами, которым придется пойти на уступки для достижения мира, а также намекнул на обсуждение вопроса отмены санкций.

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Рубио и Южный Кавказ

Лидеры «Грузинской мечты» поздравили Трампа и Рубио с новыми должностями, но на инаугурации Трампа побывала лишь бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая на фоне политических противоречий в стране считает себя действующим президентом. На церемонию Зурабишвили пригласил конгрессмен Джо Уилсон, который представил ее Рубио. На этом общение госсекретаря США и экс-президента Грузии закончилось, однако позже Зурабишвили написала в соцсетях пост о том, что рассчитывает на активность нового американского руководства в деле противостояния российским и китайским интересам.

Через соцсети Руибо поздравил и его армянский коллега Арарат Мирзоян, написавший, что стратегическое партнерство Еревана и Вашингтона основано «на общих ценностях и общих интересах», и в Армении надеются на укрепление сотрудничества «во имя безопасности, демократии и процветания наших двух стран».

Надежды Мирозояна на госсекретаря в целом не безосновательны. В бытность сенатором Марко Рубио выступал соавтором нескольких проармянских резолюций Конгресса. Однако сегодня стало очевидно, что финансовая помощь Еревану - не в интересах американских налогоплательщиков, особенно на фоне предполагаемого снижения интереса США к региону. Несмотря на активную работу армянского лобби в США, сам Рубио не был замечен в финансовых отношениях с диаспорой. Кроме того, ярко выраженная антииранская позиция нового госсекретаря США вряд ли позволит уличить его в излишних симпатиях к Еревану, который связывают с Тегераном, как заявляют обе стороны, «высокий уровень взаимодействия» и «уважение приоритетов внешней политики».

Не исключено, что Южному Кавказу стоит ожидать от Трампа и Рубио меньшей активности в Армении, признания роли Азербайджана в региональных вопросах, а также более лояльного отношения к новому правительству Грузии.