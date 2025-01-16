Вестник Кавказа

"Золотой век" Трампа: что изменится во внешней политике США?

Константин Прохоров
"Золотой век" Трампа: что изменится во внешней политике США?
© Фото: сайт Белого дома
Спустя два месяца после победы на президентских выборах состоялась долгожданная присяга Дональда Трампа. В инаугурационной речи он много говорил о внутренней политике, но даже эти заявления касались других государств.

Инаугурированный президент Дональд Трамп в первую очередь пообещал вернуть США их величие. "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", – сказал он в своей 30-минутной речи. Республиканец обещает, что Соединенные Штаты будут "процветать" и "вновь пользоваться уважением" в мире.

Одним из главных тезисов стала борьба с нелегальной миграцией. Президент обещал радикально бороться с нелегальными мигрантами. Он собирается ввести режим ЧС на границе с Мексикой, депортировать нелегалов "миллионами" и вести контртеррористическую борьбу с наркокартелями. Данные меры могут создать напряженность в отношениях с Мексикой, куда, очевидно, и будут отправлять мигрантов и на чьей границе усилится борьба с наркомафией и новоприбывшими из Латинской Америки.

Кроме того, обещая поднять благосостояние американцев, Трамп дал понять, что собирается сделать это не ценой налогов для населения, а за счет других стран, то есть ростом таможенных тарифов. Точных цифр президент не назвал, но по заявлениям во время предвыборной гонки и до инаугурации, тарифы для Мексики и Канады могут составить 25%, а для Китая 10%. Европа же может спастись от новых пошлин, если будет покупать у США энергоресурсы. На инаугурации республиканец сказал, что США будут продавать всему миру свою нефть и газ.

Борьба с нелегалами и тарифы - уже большое испытание с Мексикой, с которой Трамп уже ругался в прошлой каденции. Но Мехико ожидает еще один "подарок". Трамп уже объявил, что Мексиканский залив отныне называется Американским. На южных рубежах, о чем гремят мировые СМИ последние две недели, достанется еще одной стране: американский лидер хочет особых прав для США в Панамском канале и ослабления влияния Китая.

"Американские корабли подвергаются чрезмерным сборам и не получают справедливого обращения ни в каком виде, и это касается также ВМС США, – заявил Трамп. – И, что самое важное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передали его Панаме. И мы забираем его обратно".

Любопытно, что Трамп не обратил ни единого слова к странам, какие США считают своими противниками - Китаю, Ирану и России. Он лишь послал им сигнал о том, что у США появится суперармия, которая будет использована только ради одной цели - "победить врагов США". Против кого Трамп собрался применять ВС, он не уточнил. Но выводы, наверняка, сделают от Венесуэлы до КНДР.

При этом республиканец тут же объяснил, что в свой второй президентский срок хотел бы гордиться не войнами, а миротворческой деятельностью. "Как и в 2017 году, мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир, – сказал он. – Мы будем оценивать наш успех не только по выигранным битвам, но и по войнам, которые мы завершим, а, возможно, самое главное, по тем войнам, в которые мы никогда не вступим". Трамп добавил, что хочет быть "миротворцем и объединителем".

Ни Украину, ни Россию президент США не упомянул. Но с учетом того, что конфликт в секторе Газа завершился за считанные дни до инаугурации Трампа, очевидно, под "войнами, которые мы завершим" он имел в виду украинский конфликт. И это не секрет, ведь Трамп говорил о желании урегулировать украинский конфликт много раз. Сначала - за 24 часа, потом - за полгода. Важны и слова о войнах, "в которые мы никогда не вступим". Здесь политик пытается противопоставить свой подход курсу Джозефа Байдена, который поставками оружия и разрешением на дальнобойные удары фактически втянул США в боевые действия на Донбассе и в Курской области.

Чуть позже, подписывая первые указы, Трамп высказался более детально. Когда в Овальном кабинете журналисты его спросили об обещании урегулировать конфликт на Украине за сутки, республиканец отшутился: "Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть".

Трамп хочет добиться мира "как можно быстрее", заявляет о готовности поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и напоминает, что конфликт России и Украины не должен был вообще начинаться. О готовности Путина к сделке он не знает, но требует, чтобы Москва согласилась. "Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку", - сказал новоизбранный президент.

По поводу Ближнего Востока Трамп ничего не сказал, но слова о сильной армии, используемой против врагов, наверняка нацелены на то, чтобы припугнуть Иран, с которым у республиканца всегда негативный настрой из-за его произраильской политики.

В этом же брифинге Трамп уточнил, что санкциям против России он предпочитает тарифы, что, к слову, дает определенные надежды на возможность отмены санкций в результате урегулирования украинского конфликта. В то же время республиканец дает понять, что отныне финансирование Украины должно ложиться на плечи Европы, в мирное или военное время. Он считает "нелепым" то, что Америка потратила на Украину на "$200 млрд больше" остальных членов НАТО, потребовав также от них нарастить расходы на оборону до 5% от ВВП.

В целом, судя по инаугурации и последующим заявлениям, Трамп начал очень бодро и активно во внешней политике. И он намерен внести серьезные коррективы во внешнюю политику США, и будет их вносить. Как это повлияет на мир, узнаем через четыре года или даже раньше.

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