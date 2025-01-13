Вестник Кавказа

Трамп стал президентом США

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Церемония инаугурация избранного американского президента Дональда Трампа совершилась в Вашингтоне. Теперь он официально стал 47-м президентом США, причем этот президентский срок для Трампа уже второй.

Выигравший президентские выборы в 2024 году Дональд Трамп официально стал президентом, дав присягу в ходе церемонии инаугурации.

Событие происходило в Капитолии в Вашингтоне. Церемонию приведения к присяге осуществляли председатель американского Верховного суда Джон Робертс. Новый глава государства произносил ее, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.

Кроме того, присягу принес также Джеймс Дэвид Вэнс: он официально стал вице-президентом США. Присягу у политика принимал судья Верховного суда США Бретт Кавано - его давний соратник, его назначение на этот пост произвел сам Трамп в 2018 году. Такова традиция: избранные вице-президенты присягают при участии близких им людей.

Накануне 78-летний Трамп выступил в американской столице перед своими сторонниками. Глава государства озвучил свои приоритеты на посту президента. По словам политика, он намерен восстановить экономику Америки, обеспечить усиление безопасности страны. Кроме того, Трамп заверил, что будет бороться за интересы американцев на международной арене.

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