Вестник Кавказа

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента Дональда Трампа со вступлением в должность – инаугурация американского лидера стартует в восемь часов по московскому времени.

Российский президент Владимир Путин поздравил нового президента США Дональда Трампа, инаугурация которого стартует сегодня вечером. Соответствующее заявление глава РФ сделал на оперативном совещании с членами Совбеза.

Глава российского государства пояснил, что российская сторона отмечает высказывания избранного американского президента и членов команды Трампа, говорящие о намерении работать в направлении возобновления диалога с Москвой.

Путин уточнил, что российско-американский диалог оказался прекращен из-за уходящей администрации Джо Байдена, который уже скоро получит статус бывшего президента.

Кроме того, обратил внимание российский лидер, в Москве также услышали решительность Трампа относительно недопустимости третьей мировой войны.

"Безуcлoвнo, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность"

– Путин

Как сообщает CNN, Трамп планирует в первый же день на посту президента показать масштаб полученной власти, радикально изменив курс США в соответствии со своими предвыборными обещаниями.

В частности, сразу после вступления в должность сегодня он подпишет порядка сотни указов, в том числе касающиеся иммиграционной политики и участников штурма Капитолия, который произошел четыре года назад, – они будут помилованы.

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