Трамп хочет поговорить с Путиным в ближайшие дни

Трамп дал поручение организовать телефонный разговор с Путиным. Ожидается, что беседа состоится через несколько дней после инаугурации Трампа и будет посвящена организации личной встречи лидеров РФ и США.

В понедельник состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, перед инаугурацией он поручил организовать для него телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает CNN по информации от осведомленного источника.

"Избранный президент Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его приведения к присяге"

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Данных о том, согласована ли дата проведения разговора, нет.

Ожидается, что в рамках беседы стороны обсудят возможность личной встречи, которая может состояться в ближайшие месяцы. Темой встречи станет конфликт на Украине.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в 20:00 по московскому времени. В ходе избирательной кампании политик говорил, что за 24 часа сможет решить конфликт на Украине, в начале января он допустил, что разрешение ситуации потребует больше времени.

О чем будут говорить Путин и Трамп?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал два ключевых вопроса, которые наверняка будут обсуждаться в ходе первого телефонного разговора Путина и Трампа помимо согласования личной встречи в ближайшие месяцы.

"Точно будут представлены к обсуждению два главных вопроса. Первый вопрос – готовы ли США в принципе пойти на какую-то разморозку отношений с Россией? Трамп изложит, насколько его администрация готова двигаться в этом направлении, Путин назовет условия России для налаживания контактов после ухода администрации Байдена", - прежде всего сказал он.

"Второй вопрос – готовы ли США к какому-то конструктивному диалогу по украинскому конфликту? От самого Трампа и его людей за эти дни поступило довольно много публичных обещаний о содействии быстрому урегулированию конфликта, и нужно будет понять, чего конкретно хотят в Вашингтоне и насколько идеи Трампа приемлемы для Москвы. Такова основная повестка российско-американских отношений, по сути, оставлена Трампу Байденом", - сообщил Алексей Фененко.

Торопится ли Трамп?

Политолог обратил внимание, что Дональд Трамп на самом деле не слишком торопился с установлением контактов с Владимиром Путиным – он мог бы сделать это еще два месяца назад. "Трамп стал избранным президентом в начале ноября, и ему в этом статусе никто не запрещает проводить консультации с лидерами. Официальные переговоры с Владимиром Путин он, конечно, проводить не мог, поскольку еще не вступил в должность – но на консультации имел полное право", - пояснил он.

"Поэтому пока мы видели от Трампа только общие слова о намерении установить контакт с российским президентом. Если бы у него была воля сделать это как можно быстрее, то уже в середине ноября или начале декабря он бы отправил своего представителя в Москву, пока что в частном качестве и для консультаций. Никто в Москву не приехал. Поэтому нынешняя поспешность Трампа – это скорее стремление показать готовность вести диалог по Украине", - заключил Алексей Фененко.