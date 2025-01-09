Вторая инаугурация Трампа: когда пройдет, кто придет и кто платит

В понедельник, 20 января 2025 года Дональд Трамп во второй раз официально станет президентом США. В этот день состоится инаугурация политика-республиканца, который обещает ”Вновь сделать Америку великой”. Рассказываем, где пройдет инаугурация 47 американского президента, кто за нее заплатит и кто приедет поддержать американского лидера.

Когда Трамп вступит в должность президента?

Дональд Трамп займет должность президента США 20 января 2025 года в ходе церемонии инаугурации. Инаугурация - это формальная церемония, которая завершает президентский срок предыдущего президента (в 2025 году - Джо Байдена) и знаменует начало работы новой администрации. Инаугурация в США - важнейшая часть официального транзита власти в стране, за которой наблюдают миллионы американских граждан, а также экспертов, аналитиков и зрителей по всему миру.

Что скажет Трамп на своей инаугурации?

На грядущей инаугурации, которая станет для Дональда Трампа второй в его политической карьере, избранный президент прочитает клятву президента США, пообещав добросовестно исполнять свои обязанности и охранять Конституцию страны. Кроме клятвы, Трамп также выступит с обращением к нации, которое, по его собственным словам, будет ”жизнеутверждающим и объединяющим”.

© Фото: U.S. Marine Corps Lance Cpl. Cristian L. Ricardo/общественное достояние

Когда начнется церемония инаугурации Трампа?

Инаугурация Дональда Трампа начнется в полдень 20 января по местному вашингтонскому времени - восточному часовому поясу. По Москве вторая инаугурация Дональда Трампа начнется в тот же день в 20:00. Начиная с 1937 года вступление в должность американских президентов всегда проходит 20 января в полдень за исключением тех случаев, когда эта дата выпадает на воскресенье. Тогда церемония переносится на 21 января.

Меры безопасности на инаугурации Трампа?

Поскольку летом 2024 на Дональда Трампа было совершено покушение, меры безопасности на инаугурации 20 января будут повышенными: почти 8 тысяч солдат Нацгвардии и ВВС будут помогать агентам Секретной службы и полиции Вашингтона.

© Фото: The National Guard/Creative Commons Attribution 2.0

Что будет на инаугурации 2025?

В день инаугурации Трампа пройдет несколько мероприятий, посещение многих из которых доступно для жителей США по бесплатным билетам.

Начнется вторая инаугурация Трампа со службы в исторической англиканской церкви Святого Иоанна на Лафайет-сквер.

Затем в Белом доме пройдет чайная церемония, во время которой Джо Байден с супругой примут Дональда Трампа и его супругу.

После чайной церемонии Трамп примет присягу, а следом за ним вице-президент - Джей Ди Вэнс.

После присяги 47 президент США обратится к нации, а затем отправится в Овальный кабинет, где пройдет церемония подписания документов.

Затем состоится ланч, организованный Совместным Комитетом Конгресса по инаугурации.

Потом 47 президент США будет участвовать в смотре войск, после которого состоится парад.

Вечером Трамп побывает на трех инаугурационных балах.

© Фото: Michael Barera/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Музыканты, в основном кантри-исполнители, будут выступать с 9:30 утра по вашингтонскому времени на Западной лужайке Белого дома, где позже пройдет сама инаугурация. Ожидается, что посмотреть на церемонию у Капитолия придут более 200 тысяч зрителей.

Кого Трамп пригласил на инаугурацию?

Дональд Трамп, что несвойственно для американских президентов вступающих в должность, на свою инаугурацию пригласил мировых лидеров, в том числе:

Джорджу Мелони, премьер-министра Италии. Она будет на церемонии, если позволит график.

Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. Он не сможет присутствовать.

Си Цзиньпина, китайского лидера. Его не будет в первую очередь по соображениям безопасности.

Хавьера Милея, аргентинского президента, который, скорее всего, будет 20 января в Капитолии.

В день, когда Трамп станет хозяином Овального кабинета, присутствовать на церемонии будут, в первую очередь, все ныне живущие бывшие президенты США - это традиция дня инаугурации. Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш Младший и Билл Клинтон подтвердили свое участие.

© Фото: Official White House Photo by Chuck Kennedy/общественное достояние

Точно на инаугурации Трампа 2025 также будут миллиардеры Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг.

Будет ли присутствовать представитель России на церемонии вступления в должность президента Америки пока неизвестно.

Сколько стоит инаугурация Трампа?

В 2017 году первая инаугурация Дональда Трампа обошлась в $ 107 млн, нынешняя, вторая, стоит на порядок дороже: $ 170 млн. Эти деньги идут на оплату организации парада и инаугурационных балов. Церемония присяги оплачивается из налогов американских граждан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для сбора средств на инаугурацию был создан специальный инаугурационный фонд Трампа-Вэнса, пополняют который спонсоры 47 президента США, в том числе:

технологические компании Amazon, Meta (запрещенная в РФ), Google, Microsoft, Uber, Ripple (криптовалюта), Open AI

автомобильные компании Ford, General Motors и Toyota

производитель лекарственных препаратов Pfizer

финансовый конгломерат Bank of America

энергетическая компания Chevron

Средства, которые были собраны для инаугурации Дональда Трампа достаточно большие, и этому есть объяснение. ”Каждый хочет быть моим другом”, - так написал сам Трамп в своей соцсети Truth в конце декабря 2024, что, на самом деле, правда.