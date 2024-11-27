Последние слово Байдена: что сказал уходящий президент США?

В 4 утра по московскому времени 46-ой президент Соединенных Штатов Джо Байден произнес свою прощальную речь. В начале следующей недели, а именно 20 января, с вступления в должность Байдена пройдет ровно 4 года, а новым хозяином Белого дома снова будет республиканец Дональд Трамп.
Джозеф Байден, когда-то бывший самым молодым американским сенатором в истории страны, покидает из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем не только президентский пост, но и политику, поэтому эта речь стала прощальной и подводящей итог сразу в нескольких смыслах. Политическая карьера Байдена, которому в прошлом ноябре исполнилось уже 82 года, насчитывает 54 года, и вместить все, что хотелось сказать, в одну речь невозможно, поэтому в своей финальной речи Байден обошелся скорее общими словами. Ранее состоялись еще несколько выступлений Байдена, в том числе в Госдепартаменте, посвященное в основном внешнеполитическим вопросам.
Главные итоги прощальной речи Байдена
В финальном обращении Джо Байден начал сразу с козырей, приписав себе заключение в Дохе соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных:
В результате восьми месяцев постоянных переговоров моя администрация достигла соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и освобождении заложников, основы которого я подробно изложил в мае этого года. Этот план был разработан и согласован моей командой, но в значительной степени он будет реализовываться новой администрацией.
Хотя вчерашние договоренности и были достигнуты при участии офиса Байдена, но следить за ходом выполнения соглашения будет уже команда Трампа. А судя по звонку премьер-министра Израиля после заключения соглашения не только Байдену, но и Трампу, администрация 47-го президента уже плотно работает над этим вопросом. К тому же, США были не единственным медиатором в долгожданном соглашении, в роли посредников выступали Катар и Египет.
Байден рассказал о том, что его приход к власти в Америке дал старт "новой эре возможностей", что включает в себя создание новых предприятий и отраслей, модернизацию инфраструктуры, доступный и быстрый интернет, более низкие цены на медикаменты, а также падение уровня совершаемых в стране насильственных преступлений до почти 50-летнего минимума. Уходящий президент также утверждает, что благодаря его администрации страна получила более 16 млн новых рабочих мест.
О внешней политике кроме Израиля ничего по существу сказано не было, впрочем, как и о России в целом. Единственное, что упомянул складывающий полномочия американский лидер, это то, что США усилили НАТО, обогнали Китай в конкурентной борьбе, а Украина по-прежнему свободна. Насчет всего остального Байден загадочно отметил - "и многое другое".
О чем Байден предупредил американцев?
Большая часть речи Байдена была посвящена напутствиям американскому народу, а именно предупреждениям о том, что вызывает у него больше всего беспокойства.
Олигархия
Начал он с того, что с сожалением заметил, что в руках сравнительно небольшого числа сверхбогатых людей сконцентрировано слишком много власти, и если это злоупотребление положением останется безнаказанным, общество ждут опасные последствия. По мнению уходящего президента, результаты этого уже видны по всей Америке:
В настоящее время в Америке формируется олигархия, характеризующаяся избыточным богатством, властью и влиянием, угрожающая нашей демократии, основным правам и свободам.
Климат
Намекая на разрушительные пожары в Калифорнии, Байден напомнил о возвращении им США в Парижское соглашение по климату, отметив, что угроза климатических изменений никогда не была столь очевидной:
Могущественные силы намерены использовать свое неконтролируемое влияние, чтобы нивелировать шаги, предпринимаемые нами в борьбе с климатическим кризисом.
Дезинформация
Подчеркнув, что американцев накрывает лавиной дезинформации, а социальные сети не проверяют факты перед публикацией. Отметив, что правду затмевает ложь, нацеленная на власть и выгоду, Байден выразил необходимость призвать владельцев социальных сетей к ответу.
Искусственный интеллект
Остановился прощающийся глава государства и на теме искусственного интеллекта, который, как он считает, стал важнейшей современной технологией, хотя несет человечеству не только огромные возможности, но и риски. При этом он выразил мнение, что лидирующие позиции в развитии подобных технологий должны занимать Соединенные Штаты, а не КНР:
Без принятия мер безопасности ИИ способен стать источником новых угроз нашим правам, образу жизни, конфиденциальности, работе и защите нашей страны
Финансы
Байден призвал к реформе налогового кодекса, которая бы заставила миллиардеров платить справедливую долю от своих доходов. Эту экономическую инициативу, касающуюся налогообложения, команда Байдена подготовила еще в 2021 году и несколько лет он пытался убедить Конгресс в необходимость ее принять. Далее Байден призвал бороться против скрытого финансирования избирательных кампаний, так называемых "темных денег".
Конституция США
Последним ярким пунктом речи Байдена было требование изменить Конституцию страны так, чтобы будущие главы государства были не в состоянии избежать ответственности за совершенные ими во время нахождения у власти преступления.
Статуя Свободы и ВПК
В остальном Байден рассуждал на отвлеченные темы, в основном о нью-йоркской Статуе Свободы как символе Америки и демократии. В заключение он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, сотрудников своей администрации и экстренных служб, военных и граждан Америки. Единственным конкретным человеком, упомянутым Байденом в обращении кроме Камалы Харрис и ее мужа, был президент США времен Второй мировой войны, республиканец Дуайт Эйзенхауэр. По мнению Байдена чрезмерное влияние военно-промышленного комплекса может угрожать Америке, о чем уже давно предупреждал предшественник Кеннеди.
В своей прощальной речи президент Эйзенхауэр говорил об опасностях ВПК. Еще тогда он предупредил нас о возможности катастрофического роста неуместной мощи. Шестьдесят лет спустя я, как и он, обеспокоен потенциалом роста ВПК
- Джозеф Байден.
Интересно, что в Белом доме перед итоговым выступлением 46-го президента-демократа заявили, что "лебединая песня" Байдена будет позитивной и сфокусированной на возможностях, стоящих перед американской нацией, в то время как многие политики и СМИ назвали речь очень мрачной. При этом даже сторонники Байдена наградили 17-минутное обращение такими эпитетами как "трогательная" и "лучшая из тех, что он произносил", что звучит весьма сомнительно.