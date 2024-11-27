Последние слово Байдена: что сказал уходящий президент США?

В своем заключительном выступлении из Овального кабинета самый пожилой президент США сфокусировался на проблемах олигархии, дезинформации, опасности климатических изменений и искусственного интеллекта, но сказал ли Байден что-нибудь о России?

В 4 утра по московскому времени 46-ой президент Соединенных Штатов Джо Байден произнес свою прощальную речь. В начале следующей недели, а именно 20 января, с вступления в должность Байдена пройдет ровно 4 года, а новым хозяином Белого дома снова будет республиканец Дональд Трамп.

Джозеф Байден, когда-то бывший самым молодым американским сенатором в истории страны, покидает из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем не только президентский пост, но и политику, поэтому эта речь стала прощальной и подводящей итог сразу в нескольких смыслах. Политическая карьера Байдена, которому в прошлом ноябре исполнилось уже 82 года, насчитывает 54 года, и вместить все, что хотелось сказать, в одну речь невозможно, поэтому в своей финальной речи Байден обошелся скорее общими словами. Ранее состоялись еще несколько выступлений Байдена, в том числе в Госдепартаменте, посвященное в основном внешнеполитическим вопросам.

© Фото: Динара Хаирова

Главные итоги прощальной речи Байдена

В финальном обращении Джо Байден начал сразу с козырей, приписав себе заключение в Дохе соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных:

В результате восьми месяцев постоянных переговоров моя администрация достигла соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и освобождении заложников, основы которого я подробно изложил в мае этого года. Этот план был разработан и согласован моей командой, но в значительной степени он будет реализовываться новой администрацией.

Хотя вчерашние договоренности и были достигнуты при участии офиса Байдена, но следить за ходом выполнения соглашения будет уже команда Трампа. А судя по звонку премьер-министра Израиля после заключения соглашения не только Байдену, но и Трампу, администрация 47-го президента уже плотно работает над этим вопросом. К тому же, США были не единственным медиатором в долгожданном соглашении, в роли посредников выступали Катар и Египет.

Байден рассказал о том, что его приход к власти в Америке дал старт "новой эре возможностей", что включает в себя создание новых предприятий и отраслей, модернизацию инфраструктуры, доступный и быстрый интернет, более низкие цены на медикаменты, а также падение уровня совершаемых в стране насильственных преступлений до почти 50-летнего минимума. Уходящий президент также утверждает, что благодаря его администрации страна получила более 16 млн новых рабочих мест.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О внешней политике кроме Израиля ничего по существу сказано не было, впрочем, как и о России в целом. Единственное, что упомянул складывающий полномочия американский лидер, это то, что США усилили НАТО, обогнали Китай в конкурентной борьбе, а Украина по-прежнему свободна. Насчет всего остального Байден загадочно отметил - "и многое другое".

О чем Байден предупредил американцев?

Большая часть речи Байдена была посвящена напутствиям американскому народу, а именно предупреждениям о том, что вызывает у него больше всего беспокойства.

Олигархия

Начал он с того, что с сожалением заметил, что в руках сравнительно небольшого числа сверхбогатых людей сконцентрировано слишком много власти, и если это злоупотребление положением останется безнаказанным, общество ждут опасные последствия. По мнению уходящего президента, результаты этого уже видны по всей Америке:

В настоящее время в Америке формируется олигархия, характеризующаяся избыточным богатством, властью и влиянием, угрожающая нашей демократии, основным правам и свободам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Климат

Намекая на разрушительные пожары в Калифорнии, Байден напомнил о возвращении им США в Парижское соглашение по климату, отметив, что угроза климатических изменений никогда не была столь очевидной:

Могущественные силы намерены использовать свое неконтролируемое влияние, чтобы нивелировать шаги, предпринимаемые нами в борьбе с климатическим кризисом.

Дезинформация

Подчеркнув, что американцев накрывает лавиной дезинформации, а социальные сети не проверяют факты перед публикацией. Отметив, что правду затмевает ложь, нацеленная на власть и выгоду, Байден выразил необходимость призвать владельцев социальных сетей к ответу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Искусственный интеллект

Остановился прощающийся глава государства и на теме искусственного интеллекта, который, как он считает, стал важнейшей современной технологией, хотя несет человечеству не только огромные возможности, но и риски. При этом он выразил мнение, что лидирующие позиции в развитии подобных технологий должны занимать Соединенные Штаты, а не КНР:

Без принятия мер безопасности ИИ способен стать источником новых угроз нашим правам, образу жизни, конфиденциальности, работе и защите нашей страны

Финансы

Байден призвал к реформе налогового кодекса, которая бы заставила миллиардеров платить справедливую долю от своих доходов. Эту экономическую инициативу, касающуюся налогообложения, команда Байдена подготовила еще в 2021 году и несколько лет он пытался убедить Конгресс в необходимость ее принять. Далее Байден призвал бороться против скрытого финансирования избирательных кампаний, так называемых "темных денег".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конституция США

Последним ярким пунктом речи Байдена было требование изменить Конституцию страны так, чтобы будущие главы государства были не в состоянии избежать ответственности за совершенные ими во время нахождения у власти преступления.

Статуя Свободы и ВПК

В остальном Байден рассуждал на отвлеченные темы, в основном о нью-йоркской Статуе Свободы как символе Америки и демократии. В заключение он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, сотрудников своей администрации и экстренных служб, военных и граждан Америки. Единственным конкретным человеком, упомянутым Байденом в обращении кроме Камалы Харрис и ее мужа, был президент США времен Второй мировой войны, республиканец Дуайт Эйзенхауэр. По мнению Байдена чрезмерное влияние военно-промышленного комплекса может угрожать Америке, о чем уже давно предупреждал предшественник Кеннеди.

В своей прощальной речи президент Эйзенхауэр говорил об опасностях ВПК. Еще тогда он предупредил нас о возможности катастрофического роста неуместной мощи. Шестьдесят лет спустя я, как и он, обеспокоен потенциалом роста ВПК

- Джозеф Байден.

Интересно, что в Белом доме перед итоговым выступлением 46-го президента-демократа заявили, что "лебединая песня" Байдена будет позитивной и сфокусированной на возможностях, стоящих перед американской нацией, в то время как многие политики и СМИ назвали речь очень мрачной. При этом даже сторонники Байдена наградили 17-минутное обращение такими эпитетами как "трогательная" и "лучшая из тех, что он произносил", что звучит весьма сомнительно.