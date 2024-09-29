Что оставляет Байден Трампу на Ближнем Востоке?

Меньше двух месяцев осталось до окончания президентских полномочий Джозефа Байдена. Тяжелым бременем на его правление лег не только конфликт на Украине, но и войны на Ближнем Востоке. Если в украинском кейсе Байден вместе с Францией и Британией ставит на мир через эскалацию, то в Газе и Ливане ограничивается дипломатией.

26 ноября подтвердилась медийные слухи о том, что длящаяся уже два месяца война "Хезболлы" и Израиля подошла к концу. Уходящий американский президент Джозеф Байден объявил о достижении между сторонами перемирия по предложению США. "Я говорил с премьерами Израиля и Ливана. Я рад сообщить, что правительства приняли предложение США", - сказал американский лидер.

Байден назвал перемирие в Ливане "хорошими новостями", которые "приближают нас к реализации положительной повестки, которую я продвигаю на протяжении всей своей президентской деятельности".

В тот же день Байден объявил, что США в ближайшие дни вместе с Турцией, Египтом, Катаром и Израилем предпримут новые усилия по окончанию войны в секторе Газа с освобождением заложников. Он отметил, что Вашингтон стремится "остановить войну" и отстранить радикальное движение ХАМАС от управления в палестинском анклаве. Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, как сообщает агентство Reuters, заявил, что американский президент начнет работу над достижением прекращения огня 27 ноября.

Ближний Восток при Байдене

Сделка по Ливану - большое репутационное достижения для Джозефа Байдена, так как с начала войны в Газе и разрастания ее на ливанский и иранский фронт Белый дом во всем мире обвиняют в потакании израильскому экспансионизму. Из утечек в СМИ было известно, что Байден действительно пытается оказать давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и не гнушается даже переходом на личности.

Президент США предложил свою формулу мира по Газе из трех этапов и несколько раз отправлял госсекретаря Энтони Блинкена по странам региона, включая Израиль. Байден и сам ездил на Ближний Восток в первые недели кровопролития в Газе. Летом 2024 года были организованы переговоры ХАМАС и Израиля при посредничестве США, Египта и Катара. Однако ни одно из этих усилий не приводило к успеху.

С "Хезболлой" Израиль с октября прошлого года вел нерегулярные боевые действия в виде взаимных артобстрелов. 17 сентября МОССАД устроил диверсию со взрывом пейджеров у членов "Хезболлы" в Бейруте, Дамаске и других точках мира. 23 сентября ЦАХАЛ начал воздушную операцию в Ливане, а 30 числа - наземную. В Ливане израильская армия не заходила так глубоко, как в секторе Газа. Нетаньяху требовал, чтобы "Хезболла" отошла к северу от реки Литани. ЦАХАЛ удалось выйти к ней лишь 26 ноября, и то в том месте, где расстояние от границы Израиля до реки не 20-25 км, а лишь 3 км.

Фактор Трампа

Политический соперник Байдена из Республиканской партии, избранный президент США Дональд Трамп перед выборами обещал решить конфликты в Газе и Ливане. В окружении Трампа уже приписали ему достижение деэскалации в Ливане. Будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц сказал, что сделка достигнута из-за победы республиканца на президентских выборах.

"Все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа", - заявил Уолц в своем посте в соцсети X незадолго до того, как кабинет министров Израиля подписал соглашение. "Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что мы не потерпим хаоса. Я рад видеть конкретные шаги к деэскалации на Ближнем Востоке", - добавил республиканец.

Насколько Байден исходил из победы Трампа, сказать трудно. С одной стороны, Трамп говорил о готовности решить проблему Газы и критиковал Байдена за неспособность навести порядок на Ближнем Востоке. С другой стороны, еще только предстоит выяснить, способен ли был сам республиканец на установление мира. Ведь Трамп и его команда (будущие госсекретарь Марк Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет) откровенно занимают произраильскую сторону. Не привела бы такая однобокость к еще большему обострению конфликта в Ливане и Газе?

Прогнозы экспертов

Некоторые американские политические эксперты, как, например Колин Кларк, считают, что Трампу еще долго придется разбираться с тяжелым внешнеполитическим наследием Байдена. По его мнению, сделка по Ливану подобна "губной помады на свинье" - это попытка Байдена приукрасить свои неудачи в регионе после 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль. Несмотря на всплеск усилий Байдена по окончанию войны в Газе, его мечта о более широком мире остается далеким горизонтом, полагает эксперт.

Как отметил Гаррет Мартин из Американского университета, "это только один из трех фронтов и, возможно, не самый важный". С завершением президентства Байден осознает, что многие проблемы перейдут к Трампу. "Наследие могут быть совместными. Теперь это станет проблемой Трампа," - добавил Мартин. Напомним, что недавно Байден дал Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь России, что взвинтило эскалацию в этом конфликте.

Примечательно, что сделка по Ливану на самом деле была достигнута в кооперации Трампа и Байдена. В Белом доме сообщили о координации с командой Трампа в целях достижения прекращения огня в Ливане. Ее окрестили самым ярким примером сотрудничества в этот переходный период. О возможной координации и преемственности политик двух соперников сообщили ранее и другие СМИ. Обозреватель Bloomberg Андреас Клут, в частности, писал, что, предоставив Украине возможность применять ракеты ATACMS для ударов вглубь России, Байден предоставил Трампу значительное преимущество.

"Укрепляя украинцев, Байден помогает Трампу побудить Путина вести переговоры по-настоящему. Трамп, который воображает себя переговорщиком, должен быть благодарен", - писал Клут.

Ближний Восток при Трампе

Инструменты на Украине и Ближнем Востоке различаются. По Ливану две партии работают рука об руку, на Украине об этом говорить рано, учитывая критику сторонниками Трампа (например, Такером Карлсоном) решения по дальнобойным ударам. Мир в Ливане, несмотря на произраильский курс Трампа, выгоден ему. Ведь он преподносит себя в качестве миротворца. Сохранение ливанского фронта осложнило бы урегулирование конфликта в Газе и отвлекало бы от решения украинской проблемы.

Кроме того, Трамп настроен на сдерживание Ирана и сближение с арабскими странами Персидского залива. КСА, ОАЭ, Катар и Египет не могут пойти на сближение с США, тем более с Израилем, при продолжении бомбежек Бейрута и Газы.

Из трех горячих конфликтов у Трампа будет на один меньше. Справедливости ради стоит сказать, что решение ливанской проблемы было гораздо проще, чем палестинского и украинского кризисов, ведь в Ливане нет территориальных вопросов. Из Газы Нетаньяху уходить не хочет, а его министры-ястребы предлагают аннексировать Западный берег реки Иордан, что означает полную ликвидацию Палестины. На Украине Трамп может повлиять ограничением финансирования и вооружения, но решится ли он заставить Киев признать Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон территорией России?

Одним словом, Трампа ожидают трудные времена, так как на решение созданных администрацией Байдена проблем может не хватить ближайших четырех лет.