Вестник Кавказа

Израиль утвердил соглашение о перемирии с "Хезболлой"

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военно-политический блок Израиля утвердил план перемирия с "Хезболлой". Стороны прекратят огонь утром 27 ноября.

Кабмин Израиля по вопросам обороны утвердил соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", передают израильские СМИ.

Сообщается, что стороны прекратят огонь завтра в 10:00 утра (11:00 мск). 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что представит на рассмотрение правительства страны план перемирия с "Хезболлой". По словам главы Израиля, длительность перемирия будет зависеть от действий ливанской организации: если "Хезболла" попытается атаковать, Израиль ударит в ответ.

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