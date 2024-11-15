Израиль утвердил соглашение о перемирии с "Хезболлой"

Военно-политический блок Израиля утвердил план перемирия с "Хезболлой". Стороны прекратят огонь утром 27 ноября.
Кабмин Израиля по вопросам обороны утвердил соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", передают израильские СМИ.
Сообщается, что стороны прекратят огонь завтра в 10:00 утра (11:00 мск).
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что представит на рассмотрение правительства страны план перемирия с "Хезболлой". По словам главы Израиля, длительность перемирия будет зависеть от действий ливанской организации: если "Хезболла" попытается атаковать, Израиль ударит в ответ.