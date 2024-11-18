Вестник Кавказа

Нетаньяху представит правительству Израиля план перемирия с "Хезболлой"

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху представит кабинету министров Израиля проект перемирия с "Хезболлой". Ранее в СМИ сообщили о подписании соглашения между Тель-Авивом и ливанским движением.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что представит на рассмотрение правительства страны план перемирия с "Хезболлой".

Как передает Sky News, длительность соглашения будет зависеть от ситуации Ливане. Если военные подразделения "Хезболлы" будут атаковать Израиль и создадут оборонительные сооружения у границы, то Израиль будет отвечать на агрессивные действия.

Отметим, что Израиль с середины осени проводит операции против "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Подразделения "Хезболлы" в ответ регулярно обстреливают территорию Израиля.

Напомним, по сообщениям СМИ, Тель-Авив подписал документ о прекращении огня с "Хезболлой".

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