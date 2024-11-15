Израиль и "Хезболла" близки к миру?

Ближневосточный конфликт продолжается больше года. К сектору Газа теперь прибавился Ливан. Израиль игнорирует призывы остановить боевые действия, тем более что в ноябре из США пришли хорошие вести - президентом стал самый произраильский американский лидер Дональд Трамп. Но решение Международного уголовного суда добавило ложку дегтя в бочку меда.

Еще в мае 2024 года прокурор Международного уголовного суда потребовал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его кабинета за операцию в Газе. Уже больше года отношения между ООН и Израилем напряжены. Израильский посол с начала войны в секторе Газа несколько раз обвинял генсека ООН Антониу Гуттериша в "оправдании терроризма" за то, что он назвал нападение ХАМАС на израильские кибуцы в октябре 2023 года произошедшим "не на пустом месте".

Через год, в октябре 2024 года конфликт с международной организацией вышел на новый уровень. Когда Иран нанес второй удар по Израилю, Гуттериш осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке "с эскалацией за эскалацией" и призвал к прекращению огня. Поскольку в заявлении гесенка ООН не было упоминания ни Ирана, ни Израиля, израильское руководство обвинило его в поддержке Ирана и в недостаточных усилиях в признании ХАМАС террористической организацией, а также объявило персона нон грата в еврейском государстве.

Ордер на арест Нетаньяху

21 ноября ввиду непрекращающейся операции ЦАХАЛ в Газе и многочисленных исков Турции и других стран о военных преступлениях Израиля Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта. "Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест <...> за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024-го", - отмечается в документе.

Как заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, комментируя ситуацию, решение МУС способствует кампании по изоляции Израиля и содействует террористическим атакам против еврейского государства. Судебная инстанция таким образом встала на сторону "региональной войны, развязанной иранским режимом", подчеркнул спикер.

В Израиле ожидаемо крайне резко отреагировали на решение МУС. Нетаньяху заявил, что не признает ордера на арест. В своем видеообращении он раскритиковал это решение, утверждая, что суд является "предвзятым" и что обвинения против него и Галанта основаны на "воображаемых преступлениях". Кроме того, он охарактеризовал решение МУС как "антисемитское" и дал понять, что не поддастся давлению.

Мировая реакция на вердикт МУС

Реакция в мире на решение МУС была разная. Критикующие преступления в Газе страны остались довольны. В частности, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади сказал, что ордер на арест должен исполняться и палестинцы заслуживают справедливости. Приветствовало вердикта суда руководство Ирана, Турции и ХАМАС. К ним присоединился глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что решение о выдаче ордеров было "неполитическим", и посему должно быть "уважаемо и выполнено". Арестовать премьера Израиля готовы в Нидерландах, Ирландии, Великобритании, Канаде и ряде других западных стран.

Французский МИД не дал четкого ответа на вопрос, арестуют ли в Париже Нетаньяху. "Это юридически сложный вопрос, поэтому я не собираюсь комментировать его сегодня", - сказали там. В замешательстве и в немецком МИД. Там отметили с Израилем Германию связывают уникальные связи, и еврейское государство было жертвой атак ХАМАС, но при этом глава МИД Анналена Бербок подтвердил обязанность своей страны уважать решения МУС. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни хочет выработать единую линию в G7 по аресту Нетаньяху, хотя по этому вопросу нет единства даже внутри республики. Так, премьер Джорджа Мелони сказала, что не следует приравнивать Нетаньяху к "террористам ХАМАС" и сводить судебные решения к политическим.

Одними из немногих, кто четко и ясно встал на сторону Нетаньяху, оказались Соединенные Штаты Америки. Причем по этой теме есть бипартийный консенсус. Президент США Джо Байден назвал вердикт МУС "возмутительным" и дал понять, что "ХАМАС и Израиль вовсе не равны". Напомним, что наравне с Нетаньяху и Галантом МУС также выдал ордер на арест одного из командиров ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри. МУС также указал на персональную ответственность главы политбюро движения Исмаила Хании и лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, но оба они ликвидированы усилиями МОССАД и ХАМАС.

Еще менее сдержано ситуацию комментировала команда Дональда Трампа. Представитель Республиканской партии и будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц пригрозил: "Вы можете ожидать решительного ответа на антисемитскую предвзятость МУС и ООН в январе", когда Трамп станет президентом. "МУС не заслуживает доверия", а Израиль "законно защищает свой народ и границы от геноцидных террористов", - написал Уолтц в соцсети.

Что будет дальше на Ближнем Востоке?

Решение МУС наносит репутационных удар по Израилю. Теперь на международном уровне руководство Израиля официально квалифицируется как ответственное за массовые убийства в Палестине, количество которых превысило 44 тыс. При этом остается под вопросом, возымеет ли международное давление какой-либо эффект. Пока Нетаньяху остается у власти, он демонстрирует решимость покончить с палестинской проблемой. Его министр нацбезопасности Бен Гвир предлагает аннексировать уже не только Газу, но и Западный берег реки Иордан.

Чтобы Палестина уцелела и ради мести за тысячи погибших палестинцев и операцию ЦАХАЛ в Ливане иранская "ось сопротивления" продолжает наносить удары по Израилю. 25 ноября шииты из движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали беспилотниками две цели в Израиле.

В Ливане обстановка по-прежнему нестабильная. В борьбе с "Хезболлой" ЦАХАЛ не жалеет никого. Под ударами израильской авиации рушатся целые здания. В Бейруте не работает каждая десятая больница, а число раненых растет с каждым днем. Из-за разрушений после израильских ударов приостановлена работа школ в Бейруте. 24 ноября досталось и ливанской армией, с которой ЦАХАЛ не воюет. В Эль-Амрии на юге страны был разбомблен блокпост. ЦАХАЛ выразила сожаление по этому поводу. Шиитские формирования Ливана отвечают своими ударами. Накануне они уничтожили шесть израильских танков Merkava.

Когда остановятся бои в Ливане?

На этом обостряющемся фоне довольно неожиданно звучат сообщения некоторых источников о возможном перемирии между Израилем и "Хезболлой". Израиль, США и Ливан подтвердили предварительное согласие на соглашение о прекращении огня с "Хезболлой", которое должно быть одобрено израильским кабинетом министров, пишет израильский портал Ynet. По его данным, специальный посланник США Эймос Хокстин сообщил официальному Бейруту о решении Израиля. Он также предупредил, что если Израиль не согласится на прекращение огня, США могут приостановить свои посреднические усилия. Переговоры о соглашении ведутся конструктивно, пояснил Хокстин. Документ предусматривает 60-дневный переходный период с выводом израильских войск из Ливана и развертыванием ливанской армии при поддержке ООН.

О том, что Израиль и шиитская организация "Хезболла" находятся на подходе к заключению соглашения о прекращении огня в Ливане, сообщает и американский телеканал CNN. По информации его источника, стороны "очень близки" к достижению договоренности, несмотря на усиливающиеся атаки Израиля. Представитель Израиля отметил, что процесс движется в сторону соглашения, однако еще остаются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить и решить.

Переговоры при посредничестве США раньше велись и между ХАМАС и Израилем. В них также участвовали представители Катара и Египта. Однако из-за отказа Нетаньяху идти на компромисс (он хотел сохранения ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре) дипломатия не принесла успеха. Челночную дипломатию не стоит исключать и на ливанском направлении, но успех во многом зависит от готовности Израиля к компромиссам. Как бы ордер на арест не раззадорил Нетаньяху на еще более жесткий курс. Тем более что инаугурация Трампа не за горами.