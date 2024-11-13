МУС поддержал кампанию дезинформации с антисемитским подтекстом – офис Нетаньяху

Решение МУС о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта осудили в офисе премьера страны. Там считают, что это может привести к изоляции страны.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подвергли жесткой критике решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильского главы и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что МУС этим решением поддерживает региональную войну, которую развязал "иранский режим".

"Сегодня МУС принял решение проигнорировать представленные Израилем доказательства и аргументы, фактически встав на сторону региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля"

– Дмитрий Гендельман

По словам Гендельмана, "МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом". Такое решение, как считают в офисе Нетаньяху, имеет своей целью международную изоляцию Израиля и приведет к усилению агрессии против страны.

Отметим, что сегодня Международный уголовной суд выдал ордеры на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху экс-министра обороны Йоава Галанта. МУС подозревает их в причастности к военным преступлениям в Палестине. Судебная инстанция не приняла доводы Израиля о несоответствии юрисдикции.