Вестник Кавказа

МУС поддержал кампанию дезинформации с антисемитским подтекстом – офис Нетаньяху

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение МУС о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта осудили в офисе премьера страны. Там считают, что это может привести к изоляции страны.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подвергли жесткой критике решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильского главы и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. 

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что МУС этим решением поддерживает региональную войну, которую развязал "иранский режим". 

 

"Сегодня МУС принял решение проигнорировать представленные Израилем доказательства и аргументы, фактически встав на сторону региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля"

– Дмитрий Гендельман 

По словам Гендельмана, "МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом". Такое решение, как считают в офисе Нетаньяху, имеет своей целью международную изоляцию Израиля и приведет к усилению агрессии против страны.  

Отметим, что сегодня Международный уголовной суд выдал ордеры на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху экс-министра обороны Йоава Галанта. МУС подозревает их в причастности к военным преступлениям в Палестине. Судебная инстанция не приняла доводы Израиля о несоответствии юрисдикции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1105 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МУС выдал ордер на арест премьера Израиля

МУС выдал ордер на арест премьера Израиля

Михайлов день 2024: история праздника, традиции, запреты и приметы

Михайлов день 2024: история праздника, традиции, запреты и приметы

Руководитель спецслужбы Израиля провел переговоры в Турции

Руководитель спецслужбы Израиля провел переговоры в Турции

6 удивительных археологических открытий, изменивших мир

6 удивительных археологических открытий, изменивших мир

Нетаньяху видит будущее Газы без ХАМАС

Нетаньяху видит будущее Газы без ХАМАС

Зачем Пашинян сбрил бороду: омоложение как политический жест

Зачем Пашинян сбрил бороду: омоложение как политический жест

Ицхак Герцог пропустил COP29 в Баку из-за Турции

Ицхак Герцог пропустил COP29 в Баку из-за Турции

Лев Спивак презентовал в Праге израильское издание книги &quot;Идущий впереди&quot;

Лев Спивак презентовал в Праге израильское издание книги "Идущий впереди"

&quot;Хезболла&quot; атаковала 80 ракетами Израиль

"Хезболла" атаковала 80 ракетами Израиль

Талси Габбард: на чьей стороне будущий директор американской разведки

Талси Габбард: на чьей стороне будущий директор американской разведки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы