МУС выдал ордер на арест премьера Израиля

МУС выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Суд также выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС.
Международный уголовной суд выдал ордеры на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху экс-министра обороны Йоава Галланта, сказано в пресс-релизе инстанции.
Отмечается, что ордеры выданы за предполагаемые военные преступления в Палестине. Уголовный суд также отверг доводы Тель-Авива о несоответствии юрисдикции.
Помимо этого, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. При этом армия Израиля утверждает, что он был убит в июле.