Израиль нанес удар по жилому кварталу сектора Газа

Минувшей ночью израильская армия нанесла массированный удар по жилому кварталу на севере сектора Газа, есть множество погибших и раненых, под обстрел попала и крупная больница.

Минувшей ночью армия Израиля нанесла массированный удар по жилому району на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

"Шестьдесят шесть человек, большинство из которых — женщины и дети, погибли в результате уничтожения жилых домов в окрестностях больницы "Камаль Адван" на севере сектора Газа"

- телеканал Al Aqsa

Также сообщается о множестве раненых – их число превышает 100 человек, передает ТАСС.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье с территории Ливана по Израилю было выпущено около 80 ракет. Менее двух недель назад "Хезболла" представила новый вид ракет для поражения жизненно целей противника, говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.