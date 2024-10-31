Вестник Кавказа

Израиль нанес удар по жилому кварталу сектора Газа

Израиль нанес удар по жилому кварталу сектора Газа
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Минувшей ночью израильская армия нанесла массированный удар по жилому кварталу на севере сектора Газа, есть множество погибших и раненых, под обстрел попала и крупная больница.

Минувшей ночью армия Израиля нанесла массированный удар по жилому району на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

"Шестьдесят шесть человек, большинство из которых — женщины и дети, погибли в результате уничтожения жилых домов в окрестностях больницы "Камаль Адван" на севере сектора Газа"

- телеканал Al Aqsa

Также сообщается о множестве раненых – их число превышает 100 человек, передает ТАСС.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье с территории Ливана по Израилю было выпущено около 80 ракет. Менее двух недель назад "Хезболла" представила новый вид ракет для поражения жизненно целей противника, говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Талси Габбард: на чьей стороне будущий директор американской разведки

Талси Габбард: на чьей стороне будущий директор американской разведки

Иран решил отложить удар по Израилю после победы Трампа - СМИ

Иран решил отложить удар по Израилю после победы Трампа - СМИ

Екатерина II: одна из самых могущественных женщин в мировой истории

Екатерина II: одна из самых могущественных женщин в мировой истории

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

Зачем Иран и Азербайджан проводят совместные учения на Каспии?

Зачем Иран и Азербайджан проводят совместные учения на Каспии?

5 самых известных американских президентов

5 самых известных американских президентов

Иран: решение о военном ответе Израилю принято

Иран: решение о военном ответе Израилю принято

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Иран ответит Израилю из Ирака - СМИ

Иран ответит Израилю из Ирака - СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы