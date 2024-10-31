Росавиация на месяц запретила ночные авиарейсы в Израиль

Росавиация запретила российским авиакомпаниям ночные полеты в аэропорты Израиля – запрет вступает в силу сегодня и продлится месяц, связан он с эскалацией обстановки в ночное время небе на Ближнем Востоке.

Российские авиакомпании не будут летать в Израиль в ночное время в течение как минимум месяца, сообщает сайт Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация).

"После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта - такие рейсы запрещены в период с 1:00 до 7:00 мск"

- Росавиация

Запрет начал действовать сегодня, 11 ноября, сроком на один месяц.

Что касается выполнения рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 МСК, то российским авиакомпаниям предложено оценивать все риски таких полетов над зонами конфликтов, изложенными в соответствующем руководстве ИКАО.

Также Росавиация отменила все выпущенные в начале октября предыдущие рекомендации, регламентирующие полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них, пообещав проинформировать в случае изменений в своих рекомендациях.