Росавиация рекомендовала не летать в ночное время в Израиль, Ирак и Иран

Авиакомпании из России будут совершать полеты в Израиль, Ирак и Иран только в определенные часы. Это связано с повышением военной активности в регионе.

Росавиация до 24 ноября ввела ограничения на полеты в Израиль, Ирак и Иран. Авиаперевозчикам рекомендовали не летать в ночное время в эти страны, рассказали в ведомстве.

Сообщается, что полеты в названные страны рекомендуется выполнять с 9:00 до 19:00. Также это касается рейсов через воздушное пространство этих стран.

Ограничительные меры связаны со сложной обстановкой в регионе. В начале октября Иран нанес массовый удар по Израилю ракетами, в конце месяца израильская армия ответила ударами по военным объектам на территории Ирана. Вероятность новых атак сохраняется.