Вестник Кавказа

Росавиация рекомендовала не летать в ночное время в Израиль, Ирак и Иран

Росавиация рекомендовала не летать в ночное время в Израиль, Ирак и Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпании из России будут совершать полеты в Израиль, Ирак и Иран только в определенные часы. Это связано с повышением военной активности в регионе.

Росавиация до 24 ноября ввела ограничения на полеты в Израиль, Ирак и Иран. Авиаперевозчикам рекомендовали не летать в ночное время в эти страны, рассказали в ведомстве. 

Сообщается, что полеты в названные страны рекомендуется выполнять с 9:00 до 19:00. Также это касается рейсов через воздушное пространство этих стран. 

Ограничительные меры связаны со сложной обстановкой в регионе. В начале октября Иран нанес массовый удар по Израилю ракетами, в конце месяца израильская армия ответила ударами по военным объектам на территории Ирана. Вероятность новых атак сохраняется.

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