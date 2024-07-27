Непогода не пустила в Магнитогорск самолет из Сочи

Экипажу самолета российской авиакомпании "Икар", летевшего из курортного Сочи в Магнитогорск, пришлось совершить внеплановую посадку в Оренбурге – причиной стала погода в конечной точке его маршрута.
Самолет Сочи - Магнитогорск авиакомпании "Икар", летевший сегодня из курортного города рейсом №517, совершил внеплановую посадку в Оренбурге, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Решение о незапланированной посадке принял командир воздушного судна – погода в аэропорту назначения не позволяла безопасно посадить авиарейс с пассажирами, передает "АиФ-Юг".
Самолет приземлился в Оренбурге в 06:50 по местному времени (04:50 мск), в конечную точку маршрута – аэропорт Магнитогорска – самолет вылетит при благоприятном прогнозе погоды.