Вестник Кавказа

Непогода не пустила в Магнитогорск самолет из Сочи

Непогода не пустила в Магнитогорск самолет из Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экипажу самолета российской авиакомпании "Икар", летевшего из курортного Сочи в Магнитогорск, пришлось совершить внеплановую посадку в Оренбурге – причиной стала погода в конечной точке его маршрута.

Самолет Сочи - Магнитогорск авиакомпании "Икар", летевший сегодня из курортного города рейсом №517, совершил внеплановую посадку в Оренбурге, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Решение о незапланированной посадке принял командир воздушного судна – погода в аэропорту назначения не позволяла безопасно посадить авиарейс с пассажирами, передает "АиФ-Юг".

Самолет приземлился в Оренбурге в 06:50 по местному времени (04:50 мск), в конечную точку маршрута – аэропорт Магнитогорска – самолет вылетит при благоприятном прогнозе погоды.

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