Вестник Кавказа

Перемирие Израиля и Ливана вступило в силу

Перемирие Израиля и Ливана вступило в силу
© Фото: ЦАХАЛ
Этим утром между Израилем и Ливаном началось перемирие. ООН призывает стороны соблюдать режим прекращения огня.

Израиль и Ливан согласились на перемирие, оно вступило в силу в 04.00 (05.00 мск) 27 ноября.

Между сторонами начал действовать режим прекращения огня. Уже несколько часов Израиль и Ливан не обмениваются ударами.

План урегулирования конфликта был предложен США. Согласно этому плану, в ближайшие 60 дней ливанские военные должны переместиться на территории на юге страны, а силы движения "Хезболла" отойдут к северу от реки Литани, проходящей в нескольких десятках километров от границы с Израилем. Силы ЦАХАЛ при этом будут полностью выведены с территории Ливана. Ожидается, что перемирие будет носить постоянный характер.

Для контроля за соблюдением перемирия предлагается создать международный комитет по надзору, который возглавит США.

Перемирие приветствовал генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Он надеется, что это соглашение сможет положить конец насилию, разрушениям и страданиям, которые испытывают народы обеих стран"

– сообщение

За время конфликта между Израилем и Ливаном в Ливане погибли свыше 3,8 тыс человек, пострадали более 15,8 тыс человек, информирует Минздрав страны.

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