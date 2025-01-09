Вестник Кавказа

Армения между ЕС и ЕАЭС. Пашинян готовится к выборам. Когда Баку и Ереван подпишут мирный договор?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым российско-армянские отношения, выбор Армении между Евросоюзом и ЕАЭС, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

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