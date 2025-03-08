Вестник Кавказа

Турцию назвали самым бюджетным направлением для летнего отдыха

Турцию назвали самым бюджетным направлением для летнего отдыха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдохнуть летом 2025 года за границей дешевле всего можно будет в Турции. Также в "Слетать.ру" рекомендуют присмотреться к Египту и Таиланду.

Летний отдых в Турции в этом году можно назвать самым недорогим среди зарубежных направлений, об этом рассказала глава международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор Let’s Fly Любовь Воронина.

В начале июня неделя на двоих в Турции обойдется в 126,6 тыс рублей в отеле "пять звезд" и в 107 тыс рублей в отеле "четыре звезды". Разнообразие отелей в Турции позволяет россиянам найти отдых на свой бюджет.

Египет также подойдет экономным туристам. Неделя в "пяти звездах" на двоих будет стоить от 139 тыс рублей, в отеле "четыре звезды" - от 121,8 тыс рублей.

Также доступным на лето остается Таиланд, однако бронировать тур нужно заранее, некоторые отели предлагают акции и скидки, уточнила Воронина, передает Лента.

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