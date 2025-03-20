Вестник Кавказа

Цены на отдых в Турции в 2024 и 2025 годах сравнили в АТОР

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В АТОР сообщили, что цены на туры в Турцию по сравнению с 2024 годом почти не изменились. Ранее там говорили, что летний турпоток в 2025 году увеличится на 10%.

Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как изменится отдых российских путешественников в Турции в 2025 году.

По ее словам, цены на туры в Турцию этим летом в сравнении с прошлогодними показателями практически не изменились. Она отметила, что рост в 2025 году составил около 5%.

Ломидзе также сообщила, что Турция не собирается поднимать стоимость этим летом. Глава АТОР добавила, что по сравнению с 2024 годом, это небольшой рост.

Ранее руководитель ассоциации заявила, что летний туристический поток в Турцию в 2025 году увеличится на 10%.

Глава Минкультуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в начале марта говорил, что Турция ожидает свыше 7 млн российских туристов в текущем году.

Стоит добавить, что в 2024 году Россия стала лидером по количеству путешественников, которые отдохнули в Турции. Общее количество побывавших в Турции туристов из России составило 6,7 млн.

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