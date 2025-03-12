Вестник Кавказа

АТОР сообщил об отказе россиян от зимнего отдыха в Турции

АТОР сообщил об отказе россиян от зимнего отдыха в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В АТОР заявили, что россияне стали реже отдыхать в Турции зимой. Сокращение турпотока может быть связано с ростом цен в отелях этой страны.

Минувшей зимой количество отдыхающих в Турции россиян по сравнению с прошлогодними показателями сократилось на 13%, существенный спад зафиксирован в феврале – 17,5%.

Как пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России, в феврале 2025 года в Турции побывало 2,17 млн туристов из разных стран, из которых 577 тыс являются гражданами России.

При этом в АТОР подчеркнули, что годом ранее в Турцию прибыло порядка 663 тыс россиян. Там же добавили, что отрицательная динамика текущей зимой носит устойчивый характер.

Отмечается, что падение числа туристов может быть вызвано ростом цен на отдых в отелях этой страны. Россияне также нашли альтернативу Турции в виде Египта, Тайланда и ОАЭ.

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