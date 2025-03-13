Вестник Кавказа

Протесты в Стамбуле не помешали отдыху туристов

Протесты в Стамбуле не помешали отдыху туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдыху россиян не помешали протесты в Турции. С таким сообщение выступили многие туроператоры, не заметившие аннулирований бронирований и жалоб.

Российские туроператоры не получали жалоб от путешественников в связи с протестами, охватившими Стамбул в последние дни. Бронирование отдыха идет в том же объеме, что и ранее, заявили туркомпании журналистам.

"По данным принимающей стороны в Стамбуле отдых туристов проходит спокойно, изменений нет. Вся работа идет в обычном режиме: экскурсии, трансферы проводятся штатно. Единственный момент- временное замедление интернета, но это не влияет на отдых туристов"

- туркомпания Anex

Об отсутствии аннуляций и обращений от туристов также сообщил туроператор "Интурист".

Вице-президент Ассоциации туроператоров Росси Артур Мурадян отметил отсутствие поводов для волнения по поводу ситуации в турецком мегаполисе: все достопримечательности и рестораны работают штатно, улицы активно патрулируют полицейские.

Напомним, что митинги в Стамбуле произошли на фоне ареста главы города Экрема Имамоглу, которого обвинили в мошенничестве. Внешнеполитическое ведомство РФ также выпустило рекомендации туристам избегать мест массового скопления людей.

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