Россиян в Стамбуле призвали избегать людных мест

Гражданам России не стоит посещать места массового скопления людей в Стамбуле – такую рекомендацию дает Генконсульство РФ.

К осторожности призывает россиян, находящихся в данный момент в Стамбуле, Генконсульство России в этом городе.

Предупреждение связано с происходящими в Стамбуле демонстрациями – они начались накануне после ареста мэра-оппозиционера Экрема Имамоглу и еще нескольких десятков подозреваемых.

Дипломаты просят россиян, в частности, если есть такая возможность, не посещать места, где собирается много людей.

В диппредставительстве также напомнили, что в случае экстренной ситуации можно обратиться на "горячую линию" по телефону +90 530 941 03 68.