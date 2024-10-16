Почти 40 человек задержаны в Стамбуле за провокации

Полицейские в Стамбуле задержали несколько десятков человек, которые подозреваются в публикации провокационных материалов в социальных сетях после задержания мэра Экрема Имамоглу.

Задержания в Стамбуле в связи с событиями вокруг мэра Экрема Имамоглу продолжаются – теперь полиция ловит тех, кто размещает в соцсетях посты провокационного содержания.

В МВД заявили, что установили личности владельцев 261 аккаунта в социальных сетях, где размещались содержащие провокации посты – они были опубликованы после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, относящегося к оппозиции. Уточняется, что 62 из этих аккаунтов ведутся из-за границы.

По словам главы министерства Али Ерликая, были схвачены 37 человек.

"Задержаны 37 человек"

– министр

Напомним, Имамоглу был задержан накануне вместе с еще 86 подозреваемыми в коррупции и терроризме. Всего были по делу проходят более ста человек.